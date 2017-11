Un europarlamentar îl va da în judecată pe președintele PSD

Europarlamentarul Cătălin Ivan a anunţat, luni, că îl va da în judecată pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru declaraţiile repetate în care afirmă că acesta nu ar mai fi membru al formaţiunii social-democrate.





„Am încercat toate posibilităţile, am mers pe cale statutară, am trimis solicitări, n-am primit răspuns. Tot timpul vin lideri, spun în spaţiul public că eu n-aş fi membru, dar nu prezintă niciun document. În acest moment nu există altă soluţie pentru a închide acest subiect odată pentru totdeauna, decât să merg în instanţă. Am pregătit toate documentele, am vorbit cu avocaţii şi vom obţine o decizie în instanţă, astfel încât să înţeleagă şi Liviu Dragnea, şi toată lumea că nu te poţi juca cu declaraţiile publice”, a declarat Cătălin Ivan în faţa sediului PSD, citat de Agerpres.

Europarlamentarul a venit dimineaţă la sediul PSD pentru a depune mai multe documente care atestă, potrivit acestuia, că încă este membru al partidului.

Cătălin Ivan consideră că prin declaraţiile făcute de liderii PSD i-a fost afectată imaginea şi activitatea în Parlamentul European.

„Eu cred că e un ultim gest pe care pot să-l fac pentru ca această minciună, deja care se rostogoleşte (...), să fie închisă odată pentru totdeauna. Deocamdată, mă îndrept împotriva lui Liviu Dragnea, dar, sigur, las o listă deschisă pentru toţi cei care vor mai face astfel de declaraţii", a conchis el.

Spiritul răzbunător al dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu s-a întors la viaţă prin intermediul lui Liviu Dragnea, care este „cel mai nociv personaj politic de la Revoluţie până în prezent”, tuna Cătălin Ivan, într-o postare pe Facebook, din 14 noiembrie.

P 24 noiembrie, PSD Iași anunța, într-un comunicat de presă, că se dezice de declarațiile europarlamentarului Cătălin Ivan, pe care îl consideră „apartidic” și despre care spune că se „agață în continuare și de PSD și de funcția de europarlamentar”

