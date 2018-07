Eugen Teodorovici despre AMNISTIA FISCALĂ: „Lui IOHANNIS NU i se aplică”

Eugen Teodorovici a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Bistrița, că la nivelul ministerului se poartă discuții referitoare la amnistia fiscală, iar o astfel de măsură nu îl vizează pe Iohannis, care trebuie să achite statului 1,2 milioane de lei, prejudicii din chiria unui imobil.





„Amnistia fiscală este un subiect pe care îl avem în lucru la nivelul Ministerului de Finanțe, dar nu se referă la domnul Iohannis. Este un posibil mecanism pentru a stimula partea de economie românească. N-am să vă dau acum detalii referitor la această idee, dar este în lucru un astfel de mecanism și vom discuta în următoarele zile la nivelul conducerii Comisiei și la nivel de Guvern pentru a vedea dacă o astfel de măsură poate fi aplicată și care vor fi efectele”, a spus Teodorovici, conform Mediafax.

„Nu are nicio legătură cu domnul Iohannis, mai mult, nu i se aplică o astfel de amnistie. Deci nu are treabă amnistia fiscal cu domnia sa. Deci suma pe care trebuie să o înapoieze statului (n.r. 1,2 mil. de lei), chiar dacă am da o amnistie fiscal mâine, nu are cum să scape de ea, trebuie să fie plătită”, a completat ministrul de Finanțe.

Acesta a mai precizat că amnistia nu are prag, iar persoanele vizate de această măsură „pot să scape de penalități și jumătate din dobânzi cum a fost în 2015”.

„Amnistia nu are un prag. Se poate decide dacă cei care sunt în situaţia aceasta, dacă-şi achită, cum a fost în 2015 până la un moment în timp, principalul, să li se şteargă, să spunem, penalităţile şi jumate din dobânzi. Atunci s-a dat maximul ce se poate da”, a declarat ministrul Finanțelor.

