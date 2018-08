Este OFICIAL! Andreea Mantea i-a luat emisiunea Biancăi Dragușanu. Primele reacții ale divei de la „Te vreau lângă mine”

Andreea Mantea a făcut primele mărturisiri despre noul proiect de televiziune, de care se va ocupa imediat ce se va întoarce din vacanța exotică din Turcia. Declarațiile brunetei despre mutarea-anului, așa cum a fost numită de unii din showbiz-ul românesc, are loc la doar o zi după ce s-a aflat că Bianca Drăgușanu a rămas fără emisiunea de la Kanal D, după ce și-a încheiat contractul cu acest post de televiziune.





Andreea Mantea a făcut primele mărturisiri despre noul proiect de televiziune, de care se va ocupa imediat ce se va întoarce din vacanța exotică din Turcia. Declarațiile brunetei despre mutarea-anului, așa cum a fost numită de unii din showbiz-ul românesc, are loc la doar o zi după ce s-a aflat că Bianca Drăgușanu a rămas fără emisiunea de la Kanal D, după ce și-a încheiat contractul cu acest post de televiziune. Andreea Mantea, prima declarație după ce s-a aflat că i-a luat locul prezentatoarei Bianca Drăgușanu la “Te vreau lângă mine”

În cadrul interviului, oferit din străinătate, Andreea Mantea a dezvăluit că e foarte fericită de această schimbare profesională în viața sa, mai ales că, în trecut, ea a mai prezentat un show matrimonial. Este vorba despre fosta emisiune “Mireasă pentru fiul meu”, la cârma căreia a ajuns în 2015, după ce Mirela Vaida a intrat în concediu de maternitate.

“Primesc cu bratele deschise aceasta noua provocare. Sunt foarte fericita si de abia astept sa iau parte in acest proiect care imi este atat de drag si care, cred eu, mi se potriveste manusa. Va fi o experienta minunata, pe care am mai trait-o, atunci cand am moderat o alta emisiune matrimoniala, asa ca nu imi ramane decat sa imi controlez emotiile si sa fiu alaturi de concurentii care vor veni in platoul «Te vreau langa mine» pentru a-si gasi dragostea. Acum sunt in vacanta, imi incarc bateriile pentru a reveni cu forte proaspete. Abia astept sa ne reintalnim pe micul ecran!”, a declarat Andreea Mantea.

Printre emisiunile pe care le-a mai moderat focoasa brunetă se numără: “WOWBiz”, “Se strigă darul!” și “Nuntă cu surprize”.

Andreea Mantea (n.: 20 septembrie 1986) este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV. În viaţa personală, are un băieţel pe care l-a adus pe lume în urma relaţiei pe care a avut-o cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea, care este și fost concurent de la “Burlăciţa”, show la care a participat ca să își găsească sufletul pereche. Fiul lor, David, s-a născut pe 27 mai 2015.

