Andreea Esca, MESAJ NEAȘTEPTAT: „Mi-a spus că vrea să ne CĂSĂTORIM!” Cum au reacționat fanii

Sărbătoare în familia Andreei Esca. Prezentatoarea Tv a postat un mesaj emoționant care a stârnit multe reacții în spațiul virtual.





Marți, fiul vedetei, Aris, a împlinit vârsta de 15 ani, iar cu acest prilej, Andreea Esca i-a făcut o urare cu care și-a emoționat fanii.

Esca a scris că Aris, de când s-a născut i-a spus că vrea să se căsătorească cu ea, cu toate că știe că acest lucru este imposibil, întrucât este deja măritată.

„De cand s-a nascut mi-a spus, pe rand, ca vrea sa ne casatorim dar stie ca e imposibil pentru ca sunt maritata, ca femeile n-au inima totusi (cand nu am vrut sa iau un caine de la tara ca sa-l aduc in Bucuresti) pentru ca e acoperita de sâni, ca visul lui este sa respire sub apa si ca nu-i convine ca s-a maritat Emrata Ratajkowski ca pusese ochii pe ea. Ma invita la restaurant, cand are bani de undeva, unde imi spune ca pot sa comand “ tot ce vreau” si mi-a decarat ca a fost cel mai fericit cand am fost in vacanta, pe plaja, in Oman:) . Cand o sa aiba multi bani, mi-a oferit varianta de a sta tot timpul pe iahtul lui:))) si sa am ce masina vreau:)! Pe urma a completat: dar tu o sa te plictisesti, o sa caut si ceva artisti ca sa fie niste petreceri . Il iubesc si il recomand domnisoarelor care doresc sa fie rasfatate pe viata! Doar sa nu-l zoreasca prea tare si sa nu-l deranjeze cand doarme! Si desigur, sa-l iubeasca la nebunie! Multumesc❤️! La multi ani, My Lion King! PS. Nu o sa fiu o soacra complicata:))))”, a scris Andreea Esca pe contul ei de Facebook.

Fanii s-au grăbit să o felicite pe ea și pe fiul ei. Astfel, sute de comentarii s-au strâns la postarea Andreei, de pe Facebook.

