”Eroul cu făcăleţ” va fi primul român premiat de Regina Marii Britanii

Florin Morariu, supranumit "eroul cu făcăleţ de la Londra", românul care nu a stat cu mâinile în sân în timpul atacului terorist din iunie 2017, de la Borough Market, va primi distincţia "The Queen\\\\\\\'s Commendation for Bravery", din partea Marii Britanii, pentru faptele curajoase de care a dat dovadă, transmite MEDIAFAX.





Ieşeanul Florin Morariu a declarat miercuri seară, pentru MEDIAFAX, că a primit o scrisoare din partea autorităţilor britanice, prin care este propus de către premierul Theresa May pentru a primi distincţia "The Queen's Commendation for Bravery".

Distincţia reprezintă o formă de recunoaştere a unui comportament brav al militarilor şi civililor, demonstrat în anumite circumstanţe deosebite şi în numele naţiunii britanice.

"Mi-au trimis o scrisoare (autorităţile britanice - n.r.) prin care am fost întrebat dacă sunt de acord să primesc decoraţia. Ea va fi dată, dar, deocamdată, nu se ştie locul şi data. A fost o cerere formulată de premierul Angliei şi a fost aprobată de către Regina Marii Britanii. Este vorba despre The Queen's Commendation for Bravery", a declarat, miercuri seara, Florin Morariu.

Acesta a adăugat că nu ştie deocamdată ce presupune distincţia respectivă, cine i-o va înmâna, când şi unde anume.

"Din câte ştiu eu, decoraţia este sub forma unei frunze de stejar. Chiar dacă e vorba doar despre decoraţie în sine, cred că tot reprezintă ceva să fii primul român care o primeşte!", a spus Morariu.

În noaptea de 3 spre 4 iunie, trei indivizi au intrat cu o dubă închiriată în oameni, pe Podul Londrei. Înarmaţi cu cuţite, au început apoi să atace trecătorii şi pe cei din localurile de lângă pod, din celebra Borough Market.

Florin Morariu este un tânăr 32 de ani, originar Iaşi, carela vremea aceea lucra ca brutar la Londra, chiar în zona London Bridge, în care a avut loc atacul terrorist, el reuşind să surprindă într-o filmare făcută cu telefonul mobil momentele de coşmar de pe străzi. El a văzut în acea seară cu ochii lui faţă sinistră a terorismului.

În filmare, românul le povesteşte colegilor de serviciu cum l-a lovit pe unul dintre terorişti după ce acesta reuşise să înjunghie o persoană. El şi un alt coleg au în mână nişte beţe, iar românul îi cere altuia să îi aducă „un făcăleţ” din bucătărie, ca să se poată apăra în caz că apar din nou atacatorii. La finalul filmării se văd şi două victime înjunghiate, care primesc ajutor din partea autorităţilor.

Romanul nu s-a lăsat intimidat de atactatorii, care ucideau cu sânge rece pe oricine prindeau în cale, ci a pornit pe urmele lor.

Despre fapta sa, un oficial britanic susţine că Florin a dat dovadă de "un curaj enorm de a înfruntă pericolul".

În ciuda faptului că romanul a fost rănit uşor de o grenadă aruncată de polițiștii porniți să-i anihileze pe teroriști, el a continuat să-i înfrunte pe atacatori. În plus, Florin a adăpostit 20 de trecători aveau nevoie să se salveze din calea atacatorilor.

„Eram la muncă, am început tura la 19.40. La brutăria la care lucrez eu, este un geam mare, de 4 metri jumate, care dă spre strada principală. La ora 22.20, cam așa, am văzut foarte mare agitație în stradă. I-am spus colegului meu, de naționalitate croată, să mergem să vedem ce se întâmplă afară, pentru că era agitație, oamenii fugeau, cădeau pe jos, femeile leșinau. Am spus: hai să ieșim și noi, să vedem ce se întâmplă, că se întâmplă ceva. La ușă erau turiste brazilience, plângând, se rugau de noi să le lăsăm înăuntru”, povestea Florin în urmă cu un an.

