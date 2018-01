EROUL ANTICOMUNIST care l-a speriat pe BĂSESCU a fost BĂTUT în propria CASĂ

Victor Maghear l-a pus pe fugă pe Băsescu, în 2014, dându-i impresia că e vorba de un complot, când de fapt intenţiona să-i spună acestuia câteva vorbe despre starea naţiei.





Maghear a avut o dispută angajaţii de la Cluj ai firmei Eon-Gaz, iar în a treia zi de Crăciun a fost rupt în bătaie, în timp ce dormea, în propria lui casă.

„În loc să-ţi spun că-mi trăiesc liniştit bătrâneţile, trebuie să-ţi mărturisesc un lucru, şi anume că o duc din ce în ce mai rău. Şi asta după ce port o dispută, care durează de ani de zile, cu cei de la Eon-Gaz. Îşi bat joc de mine, netrimiţându-mi facturile la timp şi apoi ameninţându-mă, prin notificări, că mă scot din reţea.

Aşa mi s-a întâmplat între Crăciun şi Anul Nou când m-am dus la sediul lor de pe Decebal, iar fata de la ghişeu mi-a dat factura şi-a zis s-o plătesc la orice bancă din oraş. Erau vreo 300 de lei şi, ajuns la bancă, m-a ajutat un tânăr să plătesc suma respectivă. Apoi, cu factura plătită, m-am dus la fată şi i-am zis că putea să nu mă poarte pe drumuri, dar a apărut un agent de pază care m-a luat de guler şi m-a scos afară ca pe-un câine, deşi lumea îl huiduia. Am apucat totuşi să le strig: „Aţi vândut gazul, bogăţia ţării şi acum furaţi clienţii şi vă faceţi salarii cum vreţi voi”! Apoi am mers acasă”

Maghear povesteşte că, obosit de drumurile făcute, s-a culcat pe la ora nouă seara dar s-a trezit pe la trei-patru dimineaţa, plin de sânge, în timp ce un individ îl „căptuşea”. A făcut pe mortul dar a apucat să vadă, înainte de a fi înfăşurat într-un covor, alţi trei inşi – îmbrăcaţi în uniforme albastre – care făceau de „şase”.

Apoi, după ce-au plecat agresorii – care nu furaseră şi nici clintiseră vreun obiect din casă – a ieşit din covor, şi-a alarmat copiii care locuiesc la etaj şi a anunţat poliţia, scrie Gazetadecluj.

