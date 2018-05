Emisiunea „Vrei sa fii milionar?” aruncă mănușa

„Vrei să fii milionar?”, cel mai iubit show de cultură generală din istoria televiziunii mondiale, revine la Kanal D, în această toamnă. Toti cei interesați să participe în concursul televizat se pot înscrie la castingul organizat de Kanal D.





„Vrei să fii milionar?”, cel mai popular quiz show de Prime Time din istoria televiziunii, revine în grila Kanal D, în această toamnă. Suspansul, tensiunea permanentă ce derivă din modul de realizare a formatului și miza uriașă a acestuia au făcut din „Vrei să fii milionar?” o emisiune de succes. In 2011, Kanal D începea în forțâ difuzarea ”Vrei să fii milionar?”, au urmat trei sezoane în care show-ul a înregistrat audiențe remarcabile. Castigurile concurenților de la „Vrei să fii milionar?” au însumat o cifră uriașâ, de aproximativ 2 milioane lei (RON).

Toti cei interesati să participe la concursul televizat se pot înscrie la casting accesând casting.kanald.ro.

Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la apariția formatului original „Vrei să fii milionar?”

„ Vrei să fii milioanar?” („Who Wants To Be A Millionaire?”) este cel mai cunoscut format quiz din lume. A fost produs pentru prima dată în Marea Britanie, pe rețeaua ITV, în septembrie 1998. Anul acesta se împlinesc două decenii de când „Vrei să fii milionar?” intră în din casele telespectatorilor întreaga lume. Show-ul a devenit la scurt timp de la lansare un fenomen din punct de vedere al ratingului, cu o audiență medie de 19 milioane de telespectatori. De atunci formatul a fost prezent în peste 120 de țări.

Impactul pe care l-a avut „Vrei să fii milionar?” la nivel social e unul considerabil, pornind de la apariția unei game complexe de produse interactive, aplicații educaționale care au la bază jocul și până la filmul de succes „Slumdog Millionaire”, câștigător al premiului Oscar, ce are în centrul poveștii chiar celebrul concurs.

Formatul „Vrei să fii milionar?” a câștigat zeci de premii la nivel mondial, inclusiv un premiu BAFTA, o distincție Emmy, șapte premii naționale de televiziune în Marea Britanie. În România, emisiunea „Vrei să fii milionar?”, difuzată la Kanal D, a obținut o serie de distincții, printre care și Premiul TV Mania pentru Cea mai bună emisiune de divertisment.

Emisiunea concurs iconica „Vrei sa fii milionar?” este un format realizat de Sony Pictures Television (SPT), distribuit international de SPT.

