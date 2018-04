Embargo fest - cel mai nou festival din România, cu muzică sârbească din timpul ”embargoului”

Un nou festival se naște, primăvara aceasta, în Banat. Asociația Sfera Timișoarei organizează în perioada 18 - 20 mai, 2018 în incinta stadionului de fotbal Hristo Stoichkov din Dudeștii Vechi, prima ediție a Embargo Fest. Ideea e simplă: la doar 10 kilometri de granita cu Serbia pe cele trei scene vor urca artişti consacraţi din țara noastră și din fosta Iugoslavie.





Una din cele mai îndrăgite şi populare trupe din Serbia, Bajaga, va susţine un recital extraordinar la Embargo Fest, duminică 20 mai. Povestea celebrei trupe a început în 1983 când Momčilo Bajagić „Bajaga”, pe atunci chitaristul trupei Riblja Čorba, a hotărât să compună câteva piese solo. Un an mai târziu, în luna ianuarie a apărut discul Pozitivna geografija, care a generat hituri ca „Berlin”, „Mali slonovi” „Poljubi me” „Marlena”, sau „Tamara”. Succesul acestui album solo i-a adus excluderea din trupa Ribla Corba în luna august a anului 1984. De-a lungul anilor trupa al cărui lider este Momcilo Bajagic a editat albumele Sa druge strane jastuka (1985) , Jahači magle (1986) , Prodavnica tajni (1988) , Muzika na struju (1993) , Od bižuterije do ćilibara (1997) , Zmaj od Noćaja (2001) , Šou počinje u ponoć (2005) şi Daljina, dim i prašina (2012). Îndrăgita trupă care a rămas în conştiinţa fanilor prin hituri ca Gore Dole, Plavi Safir, Ruski Voz sau 442 do Beograda are parte de o sumedenie de fani în întreaga lume.

Embargo Fest va avea de asemenea şi o componentă culinară, timp de trei zile comercianţii selectaţi anume vor aduce atât produse locale şi autohtone româneşti, cât şi produse tradiţionale sârbeşti. Printre acțiunile care vor avea loc în cadrul Embargo Fest se numără și proiecția documentarului „Peisaj după embargo“, realizat de Florin Iepan despre micul trafic de frontieră cu Iugoslavia sau spectacole pentru copii cu Teatrul Merlin din Timisoara.

”Embargo Fest este un “remember” al anilor ’90, când o rezoluţie ONU a cerut tuturor statelor să impună sancţiuni economice Republicii Federale Iugoslavia. România a dat curs acestei rezoluţii, dar cetăţenii români au ales să îi ajute pe sârbi dezvoltând economia „subterană”. La nici o săptămână de la impunerea embargoului, sute de canistre pline cu benzină şi motorină au ajuns de la români la sârbi. A început perioada în care comunitatea din zona de vest a ţării, care se afla la graniţă cu Serbia, a trăit din micul trafic, cu muzica şi produsele din fosta Iugoslavie. Vrem ca prin acest festival să ne reamintim de acele vremuri. Tot ce trebuie să faci este să îţi propui să stai treaz până târziu, să-ţi achiziţionezi biletul de acces de la intrare şi mai apoi să te relaxezi printre baloţii de paie savurând muzica şi bucatele tradiţionale sau pentru un mic plus de adrenalină, vei avea ocazia să încerci parcul de distracţii. Dacă nu reuşeşti să ajungi acasă până a doua zi, Embargo Fest te cazează în camping“, spun organizatorii evenimentului.

Biletele de acces pentru Embargo Fest costă 20 lei pe zi și 50 lei pentru toate cele trei zile, se pot achiziționa la intrare iar copiii cu vârsta de până la 16 ani şi persoanele cu dizabilități vor avea acces gratuit.

