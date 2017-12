Elton John A PRIMIT LOVITURA VIEŢII. Este o veste groaznică. UNII SE AȘTEPTAU la acest final....

Elton John traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Artistul a anunțat cu durere că mama sa, Sheila Eileen Dwight, în vârstă de 90 de ani, a murit. Cântărețul a mărturisit că e în stare de şoc.





Mesajul lui Elton John (70 de ani) și-a anunțat fanii despre tragedie prin intermediul unui mesaj pe rețelele de socializare.

„Atât de trist să vă anunţ că mama mea a murit în această dimineaţă. Abia ce o văzusem lunea trecută şi sunt în şoc. Drum lin, mamă. Multumesc pentru tot. O să-mi lipseşti atât de mult. Cu dragoste, Elton”, este mesajul sfâşietor postat de artist pe pagina personală de Instagram.

Elton John a avut o relaţie complicată cu mama sa. Cei doi nu şi-au vorbit mai bine de 9 ani, reuşind să se împace abia în luna mai a acestui an. Într-o carieră de patru decenii Elton John a vândut peste 450 de milioane de discuri la nivel mondial, devenind unul dintre cei mai de succes artiști din istorie.

Melodia sa Candle in the Wind 1997 a fost vândută în peste 37 de milioane de exemplare, fiind cea mai bine vândută melodie din istorie. A avut peste 50 de melodii Top 40, șapte albume consecutive pe locul 1 în topurile din Statele Unite, 56 de melodii Top 40, 16 melodii Top 10, patru melodii numărul 2 și nouă melodii numărul 1. A câștigat cinci premiiGrammy, un premiu Tony, iar pentru muzică de film The Lion King / Regele Leu a primit în 1995 premiul Oscar și un Glob de Aur. În 2004, revista Rolling Stone l-a poziționat pe locul 49 în Top 100 cei mai buni artiști din istorie.

