Mama Elodiei scoate la iveală ADEVĂRURI NEȘTIUTE despre fiica sa! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu CEA MAI CĂUTATĂ femeie din România

Mama Elodiei, Emilia Ghinescu, a făcut declarații incredibile care îl incriminează pe Cristian Cioacă. Femeia a mărturisit că ar fi fost sunată de polițistul Ciocă, la câteva zile de la dispariția fiicei sale, iar conversația dintre cei doi este uluitoare.





Emilia Ghinescu susține că Cristian Cioacă a sunat-o și i-a spus printre lacrimi că n-o s-o mai vadă pe fiica sa.

„M-a sunat atunci, după câteva zile, singura dată când m-a sunat. M-a sunat, dat noi eram, după cum nu prea stăm acasă, avem treburi, eram pe drum și plângea de nici nu înțelegeam. Am oprit mașina ca să pot să înțeleg ce zice și îmi spunea că toată viața a făcut ce a vrut și că acum am ascultat de părinți și uite ce am făcut. Și că o să mă arunc cu mașina într-o prăpastie și nu o s-o mai vezi pe Elodia nici vie, nici moartă, niciodată. Și atunci l-am întrebat: Dar ce i-ai făcut? Bineînțeles că nu zicea nimic”, a declarat mama Elodiei, potrivit Antena 3.

Emilia Ghinescu și-a declarat indignarea pentru faptul că Cristian Cioacă a luat așa o pedeapsă de mică.

Reamintim că polițistul Cristian Cioacă a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Piteşti, la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soţiei sale, avocata Elodia Ghinescu, dispărută în urmă cu şapte ani, pedeapsa fiind mai mică decât cea dată de Tribunalul Argeş, de 22 de ani de închisoare.

