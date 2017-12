Ce UREAZĂ Elena Udrea tuturor românilor şi ce îi SFĂTUIEŞTE în prag de Anul Nou

Este una dintre femeile cele mai puternice din peisajul politic. Se poate spune că este singura care a rezistat tuturor atacurilor mulţimilor care nu au înţeles-o. A primit cu demnitate toate loviturile vieţii doar pentru faptul că a intrat în politică, pentru că a fost consecventă în idei, pentru că nu a plecat capul în faţa Sistemului. Elena Udrea, cea hulită, mai mult decât ar putea duce o masa imensă de bărbaţi, are puterea de-a zâmbi, de-a fi umană şi de-a ura ceea ce alţii, din frustrare, n-ar face-o niciodată.





"Vă urez să puteţi lăsa lui 2017 toate neîmplinirile, tristeţile, dezamăgirile şi să intraţi în noul an doar cu credinţa puternică şi reală că 2018 e cel mai bun din viaţa dvs. Pentru a reuşi, încercaţi următorul exerciţiu. Scrieţi pe o hârtie tot ce nu a fost aşa cum aţi vrut anul acesta, pe scurt, că nu mai aveţi mult timp. După ce terminaţi, ardeţi hârtia, pentru că tot răul să rămână trecutului. Apoi, pe altă hârtie, descrieţi-vă la prezent aşa cum vreţi să fiţi anul care urmează, fericiţi, împliniti, sănătoţi, enumeraţi, tot pe scurt, obiectivele ca şi când deja le-aţi atins. Hârtia aceasta purtaţi-o la miezul nopţii, gândiţi-vă la ea în primele clipe ale noului an cu încrederea ca totul se va întampla întocmai cum vreţi. Din când în când în cele 365 de zile care vin, să o recitiţi ca să vă conectaţi la energia ei pozitivă. Şi vă promit că exact peste un an, veţi constata că lista dvs. s-a împlinit! Doamne, ajută tuturor! La muţti ani!", a scris Elena Udrea pe contul personal de socializare.