Elena Udrea: „Cred că voi avea parte de o JUDECATĂ CORECTĂ şi că voi fi ACHITATĂ ca şi domnul ORBAN”

Victor Ciutacu i-a spus Elenei Udrea că nu prea pare aşa voinică pentru o femeie însărcinată şi cu doi.

Elena Udrea: "M-am confruntat cu o lipsă de poftă de mâncare şi până acum am slăbit vreo două kg, dar, probabil, n-o să mai am ritmul acesta de slăbit, dimpotrivă. Sunt bine în ceea ce priveşte greutatea dar mă aştept să iau propoţii".

La întrebarea dacă este confirmată sarcina din punct de vedere medical, Elena Udrea a răspuns:" Sigur că da". Aici există servicii medicale la standarde cel puţin ca cele din România. Am un medic aici care mi-a recomandat în mod special ca măcar în primul trimestru de sarcină să am linişte şi dacă tot mă aflu în Costa Rica profit (...) până încep să fotografieze românii pe furiş si să pună poze pe internet".

Întrebată dacă se mai întoarce, Elena Udrea a răspuns "da, categoric, nu se pune problema. Dar acum îmi este recomandat să stau liniştită cu mai puţină agitaţie"

"Eu nu înţeleg această isterie cu fugitul. Fugit este un om care nu are voie să plece din ţară, care se ascunde pe undeva. Eu am plecat având dreptul să plec, nu am nicio restircţie, nu mă ascund. Concluzia aceasta lansată de unii cu fuga mea în Costa Rica este făcută probabil să încerce să acopere scandalurile reale cu care vă confruntaţi la Bucureşti".

În ceea ce o priveşte pe Alina Bica, are probleme cu coloana, face nişte proceduri dar nu este la pat, se mişcă, mânâncă.

I s-a cerut părerea despre acele poze apărute pe internet cu ea în Costa Rica şi dacă este pură întâmplare. Elena Udrea a afirmat că "nu se compară cu Parisul, de data aceasta am şi văzut persoanele care m-au fotografiat, veniseră la masa din pizzerie înaintea noastră, iar în localitatea respectivă locuiesc mulţi români dar au cetăţenie americană, canadiană (..). Bine , nu toţi sunt #Rezist să ne fotografieze pe furiş, ca hoţii, ca apoi să ne pună pe Facebook. Cu cei care ne-au făcut fotografiile nu am vorbit, dar cu alţi români, da, am vorbit şi nu m-au fotografiat. Fiecare cu calitatea lui".

Sederea dvs. acolo are vreo legătură cu cererea de recuzare a judecătorului Ionuţ Matei, a întrebat Victor Ciutacu "Nu aveam mari speranţe privind acea cerere dar totuşi am făcut-o pentru că sunt convinsă că la un moment dat lucrurile acestea contează pentru că arată abuzurile în aşa zisa justiţie din România. Sederea mea aici are de-a face doar pentru că este un climat mai bun pentru perioada de sarcină. Dacă tot am ajuns aici având această recomandare să fiu mai puţin agitată măcar în primele luni, pot să mai stau aici şi să vin în ţară în momentul în care am mai multe garanţii că sarcina este în regulă şi că nu mai sunt riscuri".