Declarații din închisoare: ,,Elena Udrea trebuie ANIHILATĂ”. Care este MIZA

Într-un interviu acordat din închisoare, Rudel Oreja a declarat că pentru a ajunge la Traian Băsescu, Elena Udrea trebuie „anihilată” prin dosarul Gala Bute, el adăugând că, atunci când I s-au cerut denunțuri împotriva fostului ministru al Turismului, I s-au cerut informații și despre fostul președinte.





Fostul președinte al Federației Române de Box a declarat într-un interviu susținut pentru B1 din închisoarea Rahova: „Nu recunosc această sentință în sensul că ea e o nemernicie, însă mă supun legilor statului. Până la momentul la care vom reuși să demonstrăm, alături de avocații mei, care este adevărul, mă supun regulilor. (...) Toată această poveste a fost pentru a o agăța pe Elena Udrea. A fost singurul loc unde ar fi putut s-o agațe cu ceva. Ei au mizat că vor scoate de la mine cine știe ce lucruri. A fost o încercare disperată. (...) Mi-au venit din patru locuri diferite s-o dau pe Elena Udrea ca să scap. Le-am spus instanțelor. Mi-au cerut s-o dau pe Elena Udrea, să spun despre ea și sunt liber. (...) Sunt luptele lor. Eu nu vreau s-o scot. Sunt luptele lor la nivel mare. Eu am devenit indezirabil pentru că nu am acceptat să colaborez”.

Acesta a mai adăugat că Elena Udrea trebuia „anihilată” prin acest dosar, pentru a se ajunge, de fapt, la fostul președinte Traian Băsescu,

„Elena Udrea a fost miza politică internă cu ramificații la nivel extern. Ea a fost una din componentele principale ale unui nucleu de putere care a condus această țară pentru mulți ani. (...) A trebuit înlăturată - nu neapărat înlăturată cât anihilată, acaparată și, prin intermediul ei, trebuia să se ajungă la Băsescu. Într-una din cele patru încercări de a smulge de la mine un denunț mincinos împotriva Elenei Udrea a fost și o situație când mi s-a cerut și să vorbesc de Traian Băsescu. Eu nefiind un intim al oamenilor ăstora, dar probabil era bun la dosar. Vedeți că ies dosare după zece ani, apropo de asta”, a mai spus Rudel Obreja.

Rudel Obreja a fost condamnat, în luna iunie, de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, decizia fiind una definitivă.

Potrivit deciziei magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Rudel Obreja are de executat cinci ani de închisoare în dosarul Gala Bute, pentru complicitate la luare de mită. În aceeaşi cauză, judecătorii au admis o solicitare a fostului preşedinte a Federaţiei Române de Box, iar acuzaţiile de evaziune fiscală au fost desfiinţate.

