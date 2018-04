BOMBA de la miezul nopții. Elena Udrea, lovitură pentru DNA. NU mai vine în țară

Elena Udrea a lăsat să se înțeleagă, cu ocazia unei intervenții telefonice din Costa Rica la B1TV, că nu o să se întoarcă în țară dacă instanța o să mențină condamnarea cu executare în dosarul „Gala Bute”.





Întrebată dacă are de gând să se întoarcă în țară în condițiile în care sentința îi va fi nefavorabilă, Elena Udrea l-a citat pe Petre Țuțea și a precizat că nu dorește să ajungă în situația fostului mare filosof și politician.

„Eu știu că pentru foarte mulți nu contează dacă eu sunt sau nu vinovată în dosarul acesta. Contează doar să ajung la pușcărie. Eu nu aș vrea să ajung să îl citez pe Țuțea, care spunea: cât de prost că am fost să sufăr 13 ani în pușcărie pentru un popor de idioți.

N-aș vrea să cred că pentru niște oameni care, doar că sunt plini de frustrări și că nu au reușit în viață, eu să ajung să fac pușcărie nevinovată să fiu. Am fost unul dintre cei mai buni miniștri pe care i-a avut această țară. Nimeni nu ar fi putut să facă Gala Bute. Eu nu vreau să le fac pe plac judecătorilor. Eu nu am de gând să spun că nu știam de Gala Bute doar ca să mă apăr în fața unei instanțe croite să mă execute. Nu! Eu am fost un ministru bun, care s-a implicat. Am făcut lucruri pe care mi le asum. Unde am încălcat legea? Că a boxat Bute în România?”

Pentru că răspunsul nu a fost unul clar, cu „Da” sau „Nu”, moderatorul emisiunii a revenit cu întrebarea, iar răspunsul lui Elena Udrea lasă de înțeles că nu are de gând să revină în țară. „Eu cred că v-am răspuns la întrebare. Momentan, am aceste probleme medicale. O să vedem ce decide instanța”

În dosarul Gala Bute, Elena Udrea a fost condamnată, în martie 2017, la şase ani de închisoare pentru mai multe fapte, decizia nefiind definitivă. În acelaşi dosar, fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu, a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, iar fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii, Ana Maria Topoliceanu, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare. Tudor Breazu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită, Dragoş Botoroagă la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, în timp ce fostul secretar general în MDRT, Gheorghe Nastasia, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a fost condamnat de instanţa supremă la patru ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi trei ani pentru încă o infracţiune de evaziune fiscală, instanţa contopind pedepsele şi dispunând o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu executare.

