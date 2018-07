ȘTIRE-BOMBĂ! Bat clopote de NUNTĂ în politica românească. În loc să meargă la ÎNCHISOARE, BLONDA va merge la ALTAR

Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a declarat că i-ar plăcea ca fostul ministru al Turismului să câştige, într-o zi, alegerile prezidenţiale şi că el se vede în poziţia de premier.





Acesta a mai spus că speră ca vara viitoare să aibă loc nunta celor doi, însă nu în Costa Rica, ci în România. Alexandrov a mai punctat că distanța mare dintre ei și diferența de vârstă nu reprezintă un impediment în relația lor.

„Vorbim zilnic la telefon şi în ciuda distanţei mari, plănuim lucruri împreună. O dată la o lună, o lună şi un pic, merg eu la ea cam câte zece zile. (...) Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-şi trăiască viaţa după ce spun alţii. (...) Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi, eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt”, a declarat logodnicul Elenei Udrea, la Antena1, informează Mediafax.ro.

De asemenea, acesta a mai făcut o precizare cel puțin surprinzătoare. Alexandrov şi-ar dori ca Udrea să candideze la prezidenţiale şi chiar să câştige alegerile.

„Ne dorim să rămânem în România, atât eu, cât şi Elena, numai că ea trebuie să-şi rezolve problemele. Vedem cum o va face. (...) Mi-aş dori şi poate la un moment dat voi face pasul către scena politică. La cât de bine o cunosc pe Elena, ce-şi propune să facă, reuşeşte. Dacă va dori să reintre pe scena politică are susţinerea mea. (...) M-aş bucura să reuşească şi să ajungă la prezidenţiale şi să câştige cursa în campania pentru prezidenţiale. (...) Prim-ministru (i-ar plăcea să devină, n.r.), pentru că aş avea Guvernul la dispoziţie, în sensul în care m-aş implica în tot ce ţine de organizarea României”, a mai spus Adrian Alexandrov.

În ceea ce priveşte nunta celor doi, Adrian Alexandrov a subliniat că mai întâi atenţia este canalizată asupra botezului fetiţei lor, după care, vara viitoare, urmează nunta.

„Momentan ne focusăm pe naşterea fetiţei urmând să vedem unde vom face botezul şi sperăm ca vara viitoare, când să fie şi Elena în formă, să plănuim nunta. Sper să se întâmple acestea în România. Naşterea, sincer, nu cred că se va întâmpla în România. Sunt şanse mari să nască fetiţa în Costa Rica. Va avea dublă cetăţenie, costaricană şi română. Eu voi primi dublă cetăţenie şi Elena la fel, a mai spus iubitul fostului ministru al Turismului.

Elena Udrea este dată în urmărire internaţională după ce instanţa supremă a condamnat-o la şase ani de închisoare cu executare, în dosarul Gala Bute. În prima fază, Elena Udrea a fost dată în urmărire naţională după ce s-a sustras executării pedepsei din dosarul gala Bute. În prezent, Elena Udrea se află în Costa Rica.

