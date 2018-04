Elena Merișoreanu, ATAC DUR la adresa artiștilor, după înmormântarea Ionelei Prodan: „Am rămas dezamăgită”

Elena Merișoreanu a avut o reacție dură la adresa artiștilor care au fost colegi cu regretata cântăreață de muzică populară, Ionela Prodan, care a fost înmormântată joi.





Artista a precizat în cadrul emisiunii „Răi da` buni”, de la Antena Stars, că este dezamăgită de faptul că foarte puțini soliști, care au fost colegi cu Ionela Prodan, au fost prezenți la înmormântarea sa.

„Eu din clipa în care a dus-o la capelă am stat până s-a închis capela. Am fost foarte dezamăgită azi, am crezut că soliştii care nu au fost să îşi ia rămas bun de la coleaga noastră vor veni astăzi. Am rămas dezamăgită că au fost foarte puţini. Pe Ionela Prodan o ştiu de când aveam 19 ani”, a spus artista.

„O cunosc de când s-a cunoscut cu Traian Tănase, la toate evenimentele din familie am fost alături. A rămas un gol că am pierdut o colegă şi o prietenă. Mi-a adus multă bucurie în suflet prin vorbele ei, să ştiţi că Ionela Prodan a plecat împăcată că şi-a văzut fetele la casele lor”, a declarat Elena Merișoreanu, potrivit Cancan.ro.

„O felicit pe Anamaria Prodan că a stat cu ea de când a adus-o la capelă până când a condus-o pe ultimul drum. Ionela Prodan a trecut prin multe încercări cu credinţă şi demnitate,” a mai spus vedeta de muzică populară, una dintre cele mai bune prietene ale regretatei artiste.

Ionela Prodan a fost înmormântată joi, la Cimitirul Bellu din Capitală, la ceremonie participând rude, prieteni dar și oameni simpli care au apreciat-o. Îndrăgita interpretă a fost înmormântată în ropote de aplauze. Laurențiu Reghecampf a fost în permanență alături de soția lui, care a plâns în hohote lângă mormântul mamei sale.

