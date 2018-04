SURPRIZĂ! Efectele alcoolului asupra CORPULUI UMAN. Lucruri NEȘTIUTE

Alcoolul și efectele sale asupra corpului uman reprezintă unul dintre cele mai dezbătute subiecte, industria alcoolului fiind în continuă dezvoltare.





Listverse prezinta insa o lista cu lucruri mai putin cunoscute despre consumul de bauturi alcoolice. Rasele umane reactioneaza in mod diferit la diversi factori externi, inclusiv la consumul de alcool. Procesarea alcoolului depinde de doua enzime: acetaldehida (cunoscuta ca etanal, determina rapiditatea cu care alcoolul este procesat) si alcooldehidrogenaza (care absoarbe alcoolul din organism). Astfel, amerindienii si asiaticii sunt mai predispusi la probleme legate de alcoolism, deoarece au in organism mai multa acetaldehida. Medicii le recomanda persoanelor expuse la radiatii intense sa ia iodura de potasiu. Aceasta e absorbita rapid de glanda tiroida, pe care o impiedica sa asimileze substantele radioactive. De asemenea, in locurile in care au avut loc accidente nucleare precum cel de la Cernobil, au inceput sa circule povesti conform carora alcoolul ar proteja celulele de radiatii. Astfel, muncitorilor li s-a recomandat sa bea cate un pahar de votca pentru fiecare doua ore de expunere la radiatii. Totusi, studiile au aratat ca bautura poate face mai mult rau celulelor afectate de radiatii, singurul care are un efect pozitiv in acest sens fiind vinul rosu. Nu alcoolul din vinul rosu este cel care protejeaza corpul de radiatii, ci resveratrolul din acesta, un antioxidant natural extrem de puternic. Multi sportivi de renume au avut probleme cu alcoolul, insa putini pot recunoaste ca bautura le-a marit performantele. Desi consumul de alcoolul este interzis in cadrul competitiilor sportive, exista un sport in care el este recomandat. Este vorba despre tir, deoarece studiile au demonstrat ca, atunci cand este consumat in cantitati mici, alcoolul imbunatateste capacitatea de a trage la tinta. Unul dintre efectele neplacute ale alcoolului este pierderea de memorie de scurta durata. Contrar credintei populare, nu cantitatea de alcool bauta ne face sa uitam evenimentele care se petrec, ci viteza cu care consumi pahar dupa pahar, notează și ziare.com. Astfel, daca bei bere o noapte intreaga, ai mai putine sanse sa nu iti amintesti a doua zi ce s-a intamplat. In schimb, daca torni pahar dupa pahar de tequila, e putin probabil sa mai stii a doua zi ce ai facut cu o seara in urma. Oamenii inteligenti, mai predispusi la excese bahice Numeroase studii realizate de americani si de britanici in ultima jumatate de secol au scos la iveala un lucru inedit. Este vorba despre faptul ca o persoana este cu atat mai predispusa la consumul de alcool in exces cu cat este mai inteligenta. Acest lucru poate fi legat de faptul ca o persoana inteligenta are un job mai bine platit, lucru care in corelatie cu alti factori poate duce la alcoolism. In plus, daca e sa ne uitam in trecut, vedem ca oameni precum Ernest Hemingway, Vincent Van Gogh, Winston Churchill sau Ceaikovski au consumat alcool in exces.

