Efectele NEBĂNUITE ale consumului în EXCES de cafea

Efectele cafelei asupra corpului omenesc continuă să fie un domeniu necunoscut în totalitate. În ciuda controverselor legate de consumul de cafea în exces, nu pot fi ignorate câteva dintre beneficiile pe care le aduce.





Cercetătorii susțin că multă cafea cauzează deshidratarea, însă trei căni de cafea pe zi provoacă scăderea riscului de a suferi de demență cu 25%. Cinci de cafea pe zi te protejeaza de boala Alzheimer, susține girly.ro.

Cafeina are functii neuroprotective: scade anxietatea si imbunatateste memoria. In plus, oamenii de stiinta au descoperit ca o cafea nu te poate deshidrata. Poti consuma pana la patru cani de cafea pe zi pentru a-ti mentine echilibrul fluidelor in corp.

