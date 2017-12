Nu citiți acest editorial, e despre justiție vs. imunoglobulină!

Asistăm la manifestările ilegitimității unei puteri care a obținut majoritatea seducând electoratul cu minciuni, dar când efectul guvernării este moartea indusă, nu mai e vorba de jocuri parlamentare ticăloase, ci de asasinat.





În timp ce un partid împachetează cocoașa șefului cu cristale, în România mor oameni ca efect al anulării unor acte normative sub sloganul „îndrăznește să crezi”. În România reală se suferă, se plânge, se moare cu zile. Țara reală se topește sub un monument de incompetență vopsit în „mamă, dar ce potențial avem!”, dar cel mai important aspect pe care PSD se căznește să-l „rezolve” sunt legile justiției, ca să asigure imunitatea pentru toate generațiile de politruci veroși.

Un târg de Crăciun pentru imunoglobulină, doamna Firea, când organizați? O parte dintre cei 500 de români a căror viață depinde de imunoglobulină sunt copii. Părinții i-au adus în față la Ministerul Sănătății exact acum o lună. Li s-a promis: aducem! Au plecat acasă aproape fericiți. De ieri, numărul bolnavilor care au nevoie de imunoglobulină este 499. Îndrăznim să credem că se termină aici? Eu nu.

Azi este ziua internațională a persoanelor cu dizabilități. Tot o zi a românilor. Suntem o națiune cu nevoi speciale de guvernare responsabilă. Dar fără politicieni care au în stomac inima rănită de imposibilitatea de a-i ajuta pe toți, nu bilețelul cu numărul contului din Insulele Virgine, înghițit ca să nu-i lege Kovesi, nicio șansă!

Culmea tupeului: pronunță cuvântul „țară”. Nu vă cad dinții, ticăloșilor, când vorbiți despre ceva în care nu credeți? Toate acțiunile politice din PSD-ALDE menite să-i prelungească sau să-i scurteze lui Liviu Dragnea domnia sunt pretinse a fi făcute în numele românilor, că te și miri de unde atâta sacrificiu. Trăim la balamuc!

După fiecare 3 minute în care prizează la televizor minciuni criminale, „vectorii” PSD-ALDE strecoară o informație cu efect de heroină: România are a treia creștere economică din lume, am depășit China, suntem cei mai tari din Uniunea Europeană. Da, în țara în care din iulie nu se mai găsește imunoglobulină economia duduie. Din nou, îndrăznește să crezi! Un copil mic are nevoie de 10 grame pe lună. În România costă 1.000 de lei, dar nu există. În Germania, pe care o depășim fluierând la creștere economică, o fiolă de 5 grame costă 470 de euro. Un adult are nevoie de 125 de grame pe lună, deci dacă nu e politician vechi și n-a apucat să fure vârtos, se poate duce direct la cimitir, pe picioare. Scutește banii de dric. Acolo, PSD-ALDE va inaugura un program bun, necesar: „ultima casă”. Și uite așa, anularea, în martie, a HG 800/2016, care conține lista medicamentelor esențiale, va avea un efect: va scuti bugetul de nevoile românilor bolnavi, căci medicamentele respective au dispărut de pe piață. Au făcut economie în sănătate ca să plătească pensii speciale și salarii majorate la parlamentari, unde nu există criterii de performanță? Îndrăznește să crezi!

Aici, printre oameni sănătoși, în prima și ultima noastră casă, România, se duce ultima bătălie a stomacului. Paraleli cu problemele românilor, care au fost abandonați ca niște leproși pe o insulă sub pretextul că trebuie salvată democrația de Iohannis și „statul paralel”, politicienii puterii duc lupta vieții lor. Nu pușcăria îi interesează, ci ce le aduce ea: confiscarea averii. Căci aceasta este singura lor rațiune de a fi: să-i trimită o felicitare lui Manolo Blahnik de ziua lui (vă mulțumim că existați, soția și-a cumpărat ultimele dvs. botine, 1.500 de dolari), să verifice ce mai face Gigi, puiul de rechin din Seychelles pe care l-au hrănit cu harponul vara trecută, să mănânce jumări din porc crescut în sudul Spaniei și friptură din vită Wagyu (hrănită cu bere, masată cu mâna, 2.800 de dolari porția). Fără astea, sunt morți.

