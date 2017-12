Echipa lui Marius Șumudică, ÎNGENUNCHEATĂ pe teren propriu. Antrenorul român reproșează: „Unii dintre jucătorii mei erau deja cu gândul la Crăciun”

Kayserispor, formația pregătită de Marius Șumudică, a cedat cu 0-1, în partida jucată, duminică, pe teren propriu, împotriva celor de la Malatyaspor.





Surpriză neplăcută pentru Marius Șumudică, înaintea Crăciunului. Kayserispor, gruparea pregătită de tehnicianul român, a fost învinsă, pe teren propriu, scor 0-1, de Malatyaspor, gol marcat de Khalid Boutaib, în minutul 45. După acest eșec, cei de la Kayserispor rămân pe locul 5, cu 30 de puncte, la egalitate cu Beșiktaș, ocupanta poziției a 4-a.

Marius Șumudică a remarcat, la final, că elevii săi s-au gândit mai mult la Crăciun decât la fotbal. „A fost un joc agresiv, disputat de la început și până la final. Totuși, am pierdut nemeritat acest joc, pentru că am avut ocazii, am atacat, dar atunci când nu marchezi e greu să te impui. În plus, am simțit că unii dintre jucătorii mei erau deja cu gândul la Crăciun. Până la urmă, pentru mine nu e o problemă pentru că am pierdut acest ultim meci al anului. În prima parte am avut ceva ocazii, la fel și în repriza a doua, dar, una peste alta, noi am jucat fotbal”, a spus Șumudică.