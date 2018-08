TRĂDARE la NIVEL ÎNALT în PSD. Liviu Dragnea a primit o LOVITURĂ de GRAȚIE din partea unui APROPIAT

Liviu Dragnea a primit o lovitură dură din partea unui vice-președinte PSD. Un reprezentant al Partidului Social Democrat, care a fost cândva un omul de încredere a lui Dragnea, a schimbat tabăra și a trecut de partea Diasporei.





Vice-președintele PSD Ecaterina Andronescu susține că mitingul din 10 august al celor din Diaspora este unul justificat, întrucât, Parlamentul și Guvernul trebuie să afle ce revendicări au milioanele de români care trăiesc în alte țări, informează newsteam.ro.

Ba mai mult, fostul ministru al Educației, îl contrazice dur pe șeful său de partid, care spunea că jandarmii sunt pregătiți să intervină în caz de nevoie, aceasta fiind de părere că declarațiile șefilor de la Ministerul de Interne au fost pripite și necesită să fie clarificate.

„Orice om are dreptul să protesteze să se exprime. Deci din acest punct de vedere, cred că ceea ce au spus cei de la Jandamerie, ține de, după opinia mea, de această neclaritate: cine organizează și câți oameni sunt acolo, pentru că una este să ai mii sau zeci de mii și alta este să ai peste un milion de oameni. Sigur că este foarte important să aflăm care sunt principalele argumente pentru care manifestă. Pentru că, cel puțin eu, poate nu am fost suficient de atentă, nu am înțeles care sunt obiectivele acestui miting. (…)Când există asemenea manifestări publice, autoritățile, cei care guvernează trebuie să fie extrem de atenți pentru că, până la urmă, această manifestare prezintă și un senzor al opiniei publice. Trebuie să fie atenți și să încerce să remedieze lucrurile care se reproșează. Dacă ar fi să luăm foarte concret care sunt acțiunile Guvernului care au deranjat foarte mult: legile justiției, deocamdată nu sunt în vigoare, una singură a intrat în vigoare, restul sunt încă în procedurile parlamentare, în aceste proceduri se mai pot întâmpla lucruri”, spune Ecaterina Andronescu.

