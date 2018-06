DW: Ca niște găini în cușcă: Românce prostituate în Germania

Violență, droguri, atacuri de panică: unele femei își vând corpul în Germania pentru numai 30 euro. Dar profitul îl încasează alții. O prostituată, care s-a retras din business, ne povestește.





ntr-o noapte obișnuită, se culca cu zece sau doisprezece, uneori chiar și cu paisprezece bărbați. Rezista până la 3 dimineața, nu mai mult, povestește femeia, pe care clienții o numeau Iulia. Alte femei își luau puterea din alcool sau din droguri, deseori cocaină, marijuana, pentru a rezista întreaga noapte și a face față exigențelor. Deutsche Welle nu poate verifica povestea Iuliei, dar ea coincide cu declarațiile asistenților sociali și ale poliției, care cunosc situația prostituției din Germania. În plus, Iulia ne-a prezentat fotografii din perioada în care era prostituată. Nu vrea să le facă publice și nici să își dezvăluie adevăratul nume.

Românca de 30 de ani și-a vândut corpul timp de un deceniu, ba pe centură, ba în locuințe private, ba în bordeluri și baruri din Elveția, Franța, Grecia și în final în Germania. Până pe data de 10 martie, pe care și-o amintește exact: ”Clientul mi-a oferit 100 euro pe oră, ceea ce era o sumă obișnuită, după care m-am oprit”. S-a retras din acest business, a încetat să se prostitueze și să-și facă griji interminabile că nu va găsi destui clienți pentru a plăti chiria la bordel. Trebuia să plătească 130 euro pe noapte pentru camera în care și locuia. Suma de 130 euro trebuia plătită, indiferent de cum i-ar fi mers ziua, adică 4.000 euro pe lună. Odată cu încetarea acestei munci, a lăsat în urmă nopțile lungi și zilele scurte, zâmbetul fals și buna-dispoziție jucată. În jurul vârstei de 20 de ani, când s-a hotărât să meargă pe acest drum, se gândea ea că nu îi va fi ușor. În realitate, a fost mult mai greu decât își imagina.

Atacuri de panică și fără bani puși deoparte

Pe telefonul ei mobil are poze vechi și ușor neclare cu o femeie într-un gang cu lumină puternică, purtând pantofi cu tocuri foarte înalte și bikini. Pozează cu buzele țuguiate în fața camerei foto, are părul vopsit blond deschis. De ce păstrează aceste poze, nu mai știe nici Iulia exact. ”Aici eram încă tânără”, povestește, aproape scuzându-se. S-a hotărât să o ia pe drumul prostituției, pentru că voia să ofere copiilor ei ”o viață mai bună”. A născut primul fiu la vârsta de 14 ani, părăsind școala de timpuriu. Femeia din poze nu mai are mare legătură cu cea care se află pe canapeaua unui centru de consiliere pentru prostituate de la Stuttgart, machiată decent și îmbrăcată, într-o zi toridă de mai, într-o cămașă în carouri închisă până la gât. Povestește, rațional și liniștit, despre perioada în care a lucrat ca prostituată și despre decizia de a pune capăt acestui job: spune că s-a gândit mult și a lucrat intens cu sine și cu opțiunea sa. Decisiv a fost momentul când și-a dat seama că deși și-a vândut corpul noapte de noapte, nu a reușit să pună deoparte niciun ban, pentru ea sau pentru cei doi copii. Ne relatează despre atacuri de panică ce îi domină existența zi de zi. Uneori este nevoită să ia medicamente împotriva anxietății, pentru a putea dormi.

Un business care transformă femeile în marfă

Atacuri de panică, depresie și probleme cu somnul: Sabine Constabel este familiarizată cu simptomele femeilor care vin la ea. Constabel este președinta asociației ”Sisters”, care oferă ajutor fostelor prostituate. ”Sisters” le finanțează traiul de zi cu zi, până când reușesc să devină independente financiar. Pentru că femeile ca Iulia nu primesc ajutor social de la stat, având în vedere că nu au plătit niciodată taxe și impozite. ”În cel mai bun caz, primesc un bilet pentru a se întoarce acasă”, spune Constabel.

Pentru această femeie plină de energie, orice formă de prostituție este un viol. Cuvântul apare des în discuțiile cu ea. Este de părere că acest business transformă femeile într-o marfă, într-un ”gunoi”. Constabel și asociația ei pledează pentru incriminarea prostituției. Pentru că, spune ea, prostituție de bunăvoie nu există. O părere controversată: alte organizații, care oferă sprijin fostelor prostituate, văd o diferență clară între prostituția silită și cea practicată de bunăvoie. La fel spune și legea: prostituția este recunoscută ca meserie în Germania din anul 2002, ceea ce înseamnă că vânzătoarele de sex se pot înregistra la finanțe și pot obține asigurări sociale. Însă prea puține fac acest lucru. O lege intrată în vigoare în 2017 prevede controale mai aspre ale prostituatelor și bordelurilor.

Clar este că oferta de femei, dispuse să își vândă corpul, nu scade. De îndată ce o prostituată părăsește bordelul cu ajutorul unor organizații ca ”Sisters”, camera ei este ocupată de către alta. ”Este groaznic. Orice loc liber se ocupă imediat de o altă femeie”. Constabel crede că motivul principal pentru care se ajunge la această situație este starea economică precară din statele din care provin aceste femei.

Cele mai multe, din Europa de Est

