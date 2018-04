Cea mai MARE DURERE a Ionelei Prodan a fost DESCOPERITĂ. Legătura cu tatăl Anamariei. NIMENI nu A BĂNUIT

Traian Tănase, tatăl Anamariei Prodan, este îmormântat lângă prima sa soție, cântăreața muzică populară Mărioara Tănase a murit într-un accident rutier, la vârsta de 29 de ani.





Bărbatul care și-a refăcut viața cu Ionela Prodan a murit demult, în anul 1992, la doar 54 de ani, din cauza unei congestii cerebrale. Impresara vizitează des locul de veci al tatălui ei.

Anamaria a povestit în trecut drama prin care a trecut. „Nici nu împlinisem 18 ani și el a murit. Era în biroul lui cu un client. A făcut atac cerebral și a decedat pe loc. Nici eu, nici sora mea nu eram acasă. Ne-au sunat niște vecini să ne dea vestea. Am plâns atât de mult atunci. Am simțit că s-a rupt ceva din mine, că sufletul meu era gol fără el”, a mărturisit Anamaria Prodan pentru Wowbiz.ro.

Reamintim că Anamaria Prodan s-a arătat extrem de supărată pe oamenii care au spus lucruri despre Ionela Prodan, deşi nu cunosc situaţia şi nici nu ar fi în măsură să facă afirmaţii despre starea de sănătate a artistei. „Poţi să ai 10 live-uri, poate să stea 5 mii de ani, că n-o să intre, n-o să vorbească nimeni, toţi sunt prietenii mei, ai lui mama. Nu-i cunosc, nu i-am văzut în viaţa mea. Chiar poţi să spui că am vorbit cu tine. Mi se pare o nebunie! Ei nu ne cunosc pe noi. Nu au vorbit nici cu mama, nici cu mine niciodată toţi ăştia care vorbesc pe la televizoare”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

