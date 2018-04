Dumitru Iliescu ARE PROBE în care arată că „membrii CSAT au fost MONITORIZAŢI de către SRI şi CIA”. Breaking news

Generalul Dumitru Iliescu a trimis o scrisoare incendiară preşedintelui Comisiei de control SRI, Claudiu Manda, pe care îl informează că a intrat în posesia unor date în care arată că membrii CSAT au fost monitorizaţi în urma ordinelor venite de la fostul director al SRI, George Maior, şi de la fostul prim adjunct al Serviciului, Florian Coldea. Urmează detalii care vor zgudui Sistemul din temelii.





REDĂM INTEGRAL SCRISOAREA DESCHISĂ:

„DOMNULE PRESEDINTE IULIAN CLAUDIU MANDA,

Va informez ca am intrat in posesia unor date care reflecta faptul ca, din ordinul domnilor George Maior si Florian Coldea, membrii CSAT au fost monitorizati in mod complex, unii cu mandate date pe siguranta nationala, altii fara mandat, sau pe mandatele date pentru alte persoane din anturajul acestora.

De asemenea, am primit informatii conform carora a fost monitorizat, pe mandat de siguranta nationala, si domnul Crin Antonescu, inclusiv in perioada in care a asigurat interimatul functiei de Presedinte al Romaniei.

Monitorizarea domnului Calin Popescu Tariceanu s-a facut pentru ca reprezentantii CIA la Bucuresti il suspectau ca are conexiuni cu francezii si nu doreau ca acesta sa acceada intr-o asemenea functie. Si dosarul penal care i s-a construit a fost facut tot la sugestia acestora, pentru a fi scos din functia actuala si din zona politica.

Monitorizarile mentionate anterior au fost facute tot la sugestia reprezentantilor partenerului strategic. Informatiile obtinute in acest mod au fost transmise ilegal reprezentantilor partenerilor nostri strategici, afectand grav Siguranta Nationala a Romaniei!

Din datele primite reiese si faptul ca, vis-a-vis de aceste aspecte, nu a fost strain nici Departamentul Securitatii Nationale din cadrul Administratiei Prezidentiale.

Informatiile prezentate in aceasta scrisoare mi-au parvenit de la persoane din interiorul SRI, persoane angrenate in operatiunile de monitorizare si ale caror date, furnizate anterior, s-au confirmat in totalitate!

V-am prezentat aceste aspecte, avand in vedere faptul ca doar Comisia, pe care cu onoare o conduceti, poate sa le verifice si sa stabileasca adevarul, vinovatii si masurile necesare pentru ca acesta situatie sa nu se mai repete.

Va asigur, domnule Presedinte, de sincera colaborare si de aleasa consideratie! General Dumitru Iliescu."

Astăzi, Manda a anunţat o nouă decizie a Comisiei parlamentare speciale privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale: s-a decis trimiterea unor adrese către toate instituţiile din domeniu pentru a le solicita ca în termen de două săptămâni să trimită propuneri de modificare a legislaţiei.

„Structurile de la care vom solicia puncte de vedere sunt: Administeraţia prezidenţială, CSAT, SRI, SIE, MApN, MAI, ORNISS, STS, SPP, Curtea de conturi, CSM, Ministerul Finanţelor, DIICOT, ICCJ, Oficiul penru prevenirea spălării banilor, Ministerul Justiţiei, Centru Naţional de Răspuns pentru incidente de securitate cibernetică şi cele două comisii comune ale Parlamentului - comisia SRI şi comisia SPP

(...) Un al treilea lucru decis astăzi a fost să solicităm fiecărui Birou permanent al Camera Deputaţilor şi Senat ca toate propunerile aflate în circuitul legislativ în acest moment să ne parvină la comisie pentru a fi analizate, pentru a fi integrate în proiectul pe care îl vom avea de sistematizarea acestor legi. Am mai hotărât ca iniţiativele legislative care sunt mai vechi de trei ani de zile să nu le luăm în considerare. Considerăm că dacă vrem să analizăm legislaţia trebuie să ne uităm la provocările actuale”, a explicat Manda.

Amintim că marţi, 24 aprilie 2018, şi preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, i-a trimis marţi o scrisoare deschisă lui Claudiu Manda, preşedintele Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI, în care solicită să-i trimită un al doilea protocol clasificat de cooperare, despre care senatorul afirmase că a ajuns în posesia Comisiei, dar care nu se află în arhiva instanţei.

