Caz INCREDIBIL prezentat de un medic englez: „Am petrecut 3 zile în arest în Dubai, împreună cu fiica mea de 4 ani, din pricina...”

Relatarea unei femei din Londra pentru Daily Mail este cutremurătoare. A fost preluată din aeroport, reţinută pe motiv că a băut în timpul zborului un pahar cu vin din partea companiei şi că nu avea viza valabilă. Apoi, a fost băgată cu fiica ei de 4 ani într-o celulă murdară, fără apă şi fără mâncare. Iar ce i s-a întâmplat mai departe este desprins din cel mai de groază scenariu de film.





A petrecut trei zile într-un arest din Dubai, împreună cu fiica sa. Cauza? Băuse un pahar cu vin în timpul zborului pornit de la Londra. Ellie Holman, 44 de ani, a povestit jurnalului amintit, calvarul său început după ce a fost arestată şi interogată la aeroportul internaţional din Dubai. Ea este o dentistă şi susţine că a fost reţinută împreună cu fiica sa Bibi într-o celulă ''murdară şi cu miros pestilenţial'', fără a avea posibilitatea să-şi sune soţul, Gary. Fata mea şi-a făcut nevoile pe jos. ''Paşaportul rămâne confiscat până la rezolvarea cazului, care va însemna cel puţin un an. Până acum am risipit 30.000 de lire sterline cu cheltuieli legale. Am cheltuit toate economiile mele'', a declarat medicul pentru dailymail

Totul începe în cursa Emirates Airlines, direcţionat Dubai, i s-a servit un pahar cu vin roşu. La sosire, dentista a fost interogată de către un funcţionar de la imigraţii: o acuza că n-are o viză validă. Ea susţine că nu e adevărat, mai fusese în Emirate şi viza nu expirase. A început o discuţie cu funcţionarul care ''pe un ton aspru şi dispreţuitor'', spune ea, i-a spus că trebuie să se reîntoarcă la Londra, cu toate că femeia a cerut o nouă viză care să-i fie aplicată pe paşaport în aeroport, cum se obişnuieşte, fiiindcă fetiţa era obosită şi n-ar mai fi suportat o altă călătorie.

Insistenţa femeii a făcut ca atmosfera să devină şi mai apăsătoare, iar funcţionarul a întrebat-o dacă nu cumva băuse ceva. ''I-am răspuns că un pahar cu vin, care mi-a fost oferit gratuit de stafful companiei aeriene'', povesteşte ea. În acel moment funcţionarul s-a agitat, fiindcă a băut alcool - chiar dacă deja consumat - este ilegal în Emiratele Arabe. Femeia a încercat să-l imprime cu celularul pentru a avea mărturie despre comportamentul acestuia, dar în scurt timp a fost înconjurată de poliţişti înarmaţi: filmarea unui funcţionar este interzisă.

Fără telefon şi paşaport, Ellie şi fiica sa Bibi au rămas în celulă 3 zile. Povesteşte că i-a fost recoltată o probă de sânge, pentru a analiza eventuala prezenţă a alcoolului - rezultatele au arătat o concentraţie de 0,04% -gardianul i-a luat cerceii şi a încercat să-i smulgă extensia de păr. Cerea apă şi mâncare, posibilitatea să meargă la toaletă: răspunsul a fost negativ.

După detenţie, dr. Holman a fost dusă în cătuşe până la aeroport, eliberată pe cauţiune. Fiica s-a întors la Londra în timp ce ea a rămas în Dubai, în casa unor prieteni: avea paşaportul confiscat. '' Emiratele Arabe Unite păstrează o faţadă înşelătoare privind consumul de alcool, lăsând să se înţeleagă că este perfect legal pentru vizitatori'', a declarat Radha Stirling, reprezentantul Detained în Dubai, un ONG britanic pentru drepturile omului şi care o reprezintă pe Ellie. ''Hotelurile, barurile, restaurantele, cluburile, servesc băuturi, dar pentru turişti este total ilegal să ai un anume nivel de alcool în sânge. Este sfâşietor să vezi o mamă şi un copil arestaţi pentru ceva atât de banal ca un pahar de vin'', a mai declarat Radha Stirling.

