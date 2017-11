DRAMĂ pentru un sportiv român de SUCCES. Poate să își încheie PREMATUR cariera. A ajuns de URGENȚĂ la SPITAL

Dramă pentru unul dintre cei mai promițători și valoroși sportivi români ai momentului. Operat de urgență la coloană, acesta poate să își încheie cariera subit.





Considerat drept unul dintre cei mai valoroși sportivi români în activitate, boxerul Viorel Simion trăiește clipe de groază după ce a ajuns, din sala de antrenament direct pe masa de operație. Pugilistul se pregătea pentru un meci de centură programat pentru data de 8 decembrie, când tot viitorul a luat o altă întorsătură.

„M-am prăbușit de două ori în patru zile. Prima dată, mă antrenam cu un coleg, în ring. Dintr-o dată, mi s-au înmuiat picioarele din cauza coloanei și am căzut. Am crezut că dacă mă încălzesc bine o să fie totul în regulă, numai că, ulterior, în timp ce mă legam la șireturi, în vestiar, am rămas dintr-o dată înțepenit”, a dezvăluit, pentru spynews.ro, Viorel Simion.

Acesta a mărturisit că avea probleme la spate de mai multă vreme, însă, deși era conștient de acest lucru, a preferat să forțeze. Celebrul sportiv a povestit că medicii l-au operat de urgență, iar acum este în perioada de refacere.

„Doctorii m-au asigurat că operația a decurs bine și am toate șansele să revin în ring, complet refăcut. Cu toate acestea, sănătatea va fi pe primul loc!”, a mai spus Simion pentru sursa citată.

