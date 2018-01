Drama NEȘTUITĂ a unei VEDETE ProTV celebre. S-a întâmplat înainte să-i moară soţia. DEZVĂLUIRI ȘOCANTE

Carismaticul prezentator de la ProTV, Alex Dima, are o viață parcă ruptă din filmele americane de la Hollywood. El îşi creşte singur fetiţa, după ce soţia lui a fost răpusă de cancer.





Ba mai mult, jurnalistul este absolvent al Facultăţii de Teologie şi a predat ore de religie timp de un an, iar a renunțat pentru televiziune. Cu toate acestea continuă să fie credincios.

„De la bunica am învăţat să fiu tot timpul vesel. Şi să iau greutăţile sau orice mi se întâmplă în viaţă, ca pe un dat şi să nu te lupţi foarte mult cu ele şi să treci peste şi să mergi mai departe. De altfel de acolo mi se trage. Eu întotdeauna spun că în materialele mele întotdeauna cu un ochi râzi şi cu un ochi plângi”, a declarat Alex Dima într-un interviu pentru Europa FM.

Alex și-a pierdut soția acum câțiva ani, iar de curând a vorbit despre tragedia prin care a trecut. „În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală.

Preoţia nu este o meserie, este o misiune.[…]Preoţia este foc. Trebuie să fii sarea Pământului şi lumina lumii. Trebuie să fii preot 25 de ore din 24. Şi eu m-am speriat de misiunea asta la un moment dat. M-am temut că aş putea la un moment dat să nu fac faţă”, apreciază jurnalistul, în emisiunea La Radio cu Andreea Esca.