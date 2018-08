Dragoș Pătraru s-a apucat de menaj

Se pare că plecarea sa din cadrul postului de televiziune TVR nu l-a descurajat pe Dragoș Pătraru. Fostul prezentator al emisiunii „Știrea nației” nu vrea să renunțe la cariera sa din televiziune, așadar a făcut public faptul că va începe un nou proiect de emisiune, din 20 august, pe postul Prima TV.





Jurnalistul s-a fotografiat într-o încăpere plină de schele care pare neterminată. „Celor care vor să ne încurce doar pentru ca i-a luat partidul de pe stradă și le-a dat un serviciu dă-le sănătate, Doamne”, este mesajul care a însoțit fotografia.

Mai mult, s-a mobilizat împreună cu echipa lui și s-a implicat in menaj, dând cu măiestrie cu mătura si mopul pe pardoseala studioului. „Când am văzut cât costă o curățenie profesională, am pus mâna pe scule și am trecut la treabă!” , a declarat Pătraru.

În momentele în care organizarea pare prea dificilă, acesta apelează la o măsură terapeutică, proprii lui copii. „Când mă enervez că-mi mai spune câte unul că nu avem nicio șansă să terminăm șantierul la timp și să începem pe 20 august emisiunea, mă uit la poza asta, de acum șase ani, și mă gândesc că totul e bine”, a afirmat acesta.

