Dragoș Bucur părăsește emisiunea Visuri la cheie. A ales să-și trăiască propriul vispropriul vis

După patru sezoane în care, împreună cu echipa Visuri la cheie, a adus bucuria și speranța unor familii greu încercate de viață, Dragoș Bucur părăsește formatul în care s-a implicat în ultimii ani și care l-a completat din punct de vedere profesional și uman.





Dragoș a avut o contribuție foarte mare în acest proiect, s-a dedicat fiecărui caz prezentat, atât în ceea ce privește apropierea de familiile prezentate, empatia cu acestea și surprizele din fiecare ediție, cât și în ceea ce privește procesul de renovare a locuințelor.

Se caută un nou prezentator

Dragoș Bucur se va dedica în continuare proiectelor din cinematografie, le pregătește noutăți și lansări fanilor săi, dar rămâne și un apropiat al emisiunii Visuri la cheie.

„Visuri la cheie este cel mai lung proiect de televiziune în care am fost implicat vreodată și îmi va rămâne întodeauna aproape de suflet. Le mulțumesc colegilor din echipă pentru tot ajutorul pe care mi l-au oferit, și mă refer în primul rând la oamenii lângă care am petrecut aproape un an, dacă pun cap la cap toate zilele de filmare din cele patru sezoane: regizorii, operatorii, sunetiștii, scenariștii, producătorii, costumierele, make-up artiștii, șoferii și, nu în ultimul rând, colegii arhitecți. Mi-a plăcut mult și sunt mândru că am făcut parte din echipa acestei emisiuni care mi-a deschis ochii asupra României adevărate, cu bune și cu rele, și m-a ajutat să îmi găsesc câțiva prieteni adevărați.

Dar adevărul este că sunt în primul rând soț și tată, apoi actor, producător de cinema începător, puțin pedagog și abia apoi om de televiziune, și aș vrea să revin la această ierharhie în viața mea. Iar pentru cârcotașii care nu lipsesc niciodată din viața noastră: DA, Visuri la cheie chiar este pe bune!”, a declarat Dragoș Bucur, tatăl a trei copii începând de anul trecut, de când el și soția lui, Dana Nălbaru, au adoptat o fetiță.

Filmările pentru sezonul cinci Visuri la cheie vor începe în această primăvară cu un nou prezentator, care va fi anunțat în curând.

