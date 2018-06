De ce NU ÎL VREA Dragnea pe Vlase la şefia SIE. Planul şefului PSD

Deşi nu s-a hotărât încă să susţină un alt nume din PSD, Liviu Dragnea blochează învestirea deputatului social-democrat Gabriel Vlase în funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe (SIE). EVZ vă dezvăluie, în exclusivitate, motivele şefului PSD.





Potrivit surselor noastre, Liviu Dragnea a fost total luat prin surprindere de nominalizarea oficializată, joi, de preşedintele Klaus Iohannis, şi-l suspectează pe Gabriel Vlase de legături cu aşa-zisul „stat paralel”, în condiţiile în care deputatul este apropiat de contestatarii Mihai Tudose şi Viorel Hrebenciuc, fiind totodată şi un vechi prieten al fostului vicepremier Gabriel Oprea, unul dintre inamicii declaraţi ai şefului PSD.

Un alt cap de acuzare

De asemenea, Dragnea şi-ar fi dorit ca lipsa unei nominalizări pentru şefia SIE – problemă tărăgănată de Klaus Iohannis, de-a lungul ultimilor doi ani – să reprezinte, alături de nerespectarea imediată a deciziei CCR privitoare la obligativitatea revocării Laurei Codruţa Kovesi, un cap de acuzare în eventualitatea demarării procedurii de suspendare a şefului statului.

Nu în ultimul rând, Dragnea consideră că dacă va accepta numirea lui Vlase la SIE va fi perceput ca un executant al deciziilor statuate la Palatul Cotroceni. Şeful PSD va lua o decizie finală săptămâna viitoare, după ce va afla dacă va fi sau nu va fi condamnat în dosarul angajărilor fictive.

Momentan, Liviu Dragnea ia în calcul o eventuală decizie a Cex-ului, care să statueze faptul că Gabriel Vlase nu reprezintă o alternativă pentru conducerea SIE, deoarece nu este vorba despre o nominalizare făcută de PSD.

Euforia lui Neacşu

Vă reamintim că, deşi Liviu Dragnea nu a exprimat nicio reacţie timp de două zile după nominalizarea lui Vlase de către Iohannis, secretarul general al PSD – l-am numit pe Marian Neacşu – a ieşit la rampă, joi, şi a anunţat public că Gabriel Vlase va fi votat, marţi, de Parlament.

Mai mult chiar, Neacşu a insistat că Vlase este „o persoană foarte potrivită” pentru conducerea SIE, susţinând că varianta numirii sale a fost discutată în PSD înainte ca Iohannis să facă nominalizarea. Potrivit surselor EVZ, în cadrul conducerii PSD nu a avut loc nicio discuţie în acest sens, Dragnea aflând de nominalizare miercuri, chiar de la Vlase, care primise un telefon de la Cotroceni.

Ironii veninoase

În pofida optimismului debordant, euforia lui Marian Neacşu avea să fie îngropată cu viteza luminii, vineri seară, când Liviu Dragnea – care totuşi a evitat să se pronunţe tranşant în această privinţă – a ironizat nominalizarea făcută de Iohannis, citându-l chiar pe şeful statului. „Într-adevăr, am primit o adresă de la preşedinte, eu şi Călin Popescu-Tăriceanu, o propunere pentru SIE. Şi acum, ca să citez un clasic în viaţă: această adresă aduce mai multe întrebări decât clarificări. O să o citesc până o să înţeleg, poate e nevoie să facem o dezbatere pe această temă şi o să vă comunic. Ăsta e răspunsul la întrebarea încă nerostită în legătură cu nominalizarea la SIE”, a spus liderul PSD, la Şcoala politică de vară a TSD.

Tăriceanu e de acord!

Dacă Liviu Dragnea are, aşa cum singur recunoaşte, semne de întrebare în ceea ce-l priveşte pe Gabriel Vlase, partenerul său de coaliţie – l-am numit pe preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu – a anunţat că parlamentarii săi abia aşteaptă să-l voteze la şefia SIE.

„E un om care mi-a făcut o impresie foarte bună şi cred că ar fi potrivit la SIE. Are experienţa necesară, a fost preşedintele Comisiei SIE, nu văd motive să nu îl votăm, nu am rezerve cu privire la loialitatea lui… Nu am stabilit calendarul audierii, dar există termene în care trebuie să ne încadrăm, e o obligativitate”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, duminică, într-o conferinţă de presă.

