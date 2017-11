SURPRIZĂ URIAȘĂ - Dragnea, SABOTAT de ALIAȚI: „PSD şi-a propus să facă IMPLOZIE?”

PSD nu are credibilitate în demersul parlamentar de modificare a legilor justiției pentru că partidul este condus de un condamnat și felul în care PSD a gestionat acest subiect este un exemplu de „așa nu". Nu o spune Opoziția, o spun chiar partenerii de guvernare ai social-democraților.





„Pachetul acesta de legi care se discută acum evident are o mare problemă, anume aceea că este iniţiat de un partid care are corupţii lui şi mai ales are pe cineva condamnat în fruntea sa şi din acest motiv, evident, credibilitatea oricărei încercări este deja pusă sub semnul întrebării”, a declarat europarlamentarul ALDE Renate Weber, la RFI.

În opinia sa, „felul în care PSD a gestionat toată această chestiune este un exemplu de şcoală AŞA NU”.

„Şi asta începe de la OUG 13, felul în care a fost dată, până la faptul că astăzi există o comisie condusă de acelaşi extraordinar de controversat om care este Florin Iordache. Ce nevoie era de această comisie? Lucrurile acestea ar fi trebuit discutate frumos, în comisia juridică. Deci nu înţeleg sub nici o formă felul în care se comportă PSD-ul, decât dacă şi-a propus într-adevăr să facă implozie”.

PE ACEEAȘI TEMĂ: Manevra lui Tudose în scandalul comunicatului SUA

PE ACEEAȘI TEMĂ: Dragnea și Tăriceanu acuză SUA în numele Parlamentului României | DOCUMENT

Citește și:

Dragnea e terminat! Liderul PSD se duce pe tobogan - sondaje

Loading...