ȘPRIȚUL DRAGNEA - OPREA din 2015: Cum a sorbit șeful PSD, din mâna generalului, un pahar cu vin în curtea UNPR

Participă președintele interimar al PSD, Rovana Plumb, coordonatorul politic al PSD, Liviu Dragnea, președintele UNPR, Gabriel Oprea și din partea ALDE - Daniel Constantin și Daniel Chițoiu.

Proaspăt ales președinte al României, Klaus Iohannis a retrimis Codul Fiscal în Parlament. Guvernul condus de Victor Ponta trebuie să aleagă calea de urmat.

Ponta absentează de la ședință. Este în Turcia, pentru un control la genunchiul operat.

Coaliția de guvernare decide să aștepte întoarcerea în țară a premierului și asumarea de către acesta a deciziei finale.

Ședința durează mai puțin de o oră.

Liviu Dragnea se duce în sediul central al UNPR, „bârlogul generalului”, aflat gard în gard cu sediul PSD. În curtea interesului național, Gabriel Oprea crește porumbei.

Dragnea este îmbrăcat lejer, în blugi și într-un tricou polo, bleumarin închis, cu mânecă scurtă. Oprea, vicepremier pe siguranță națională, poartă costum negru, cămașă albă și cravată.

Cei doi se întrețin aproximativ o jumătate de oră.

„Am primit o invitație la un vin foarte rece, cu gheață”, spune Dragnea după întâlnire, extrem de bine dispus.

La fel de jovial, Gabriel Oprea zice în poarta partidului său:

„V-a spus că am băut un pahar cu vin? Cu gheață, că e cald. Domnul Dragnea este prietenul nostru”.

Întrebat daca a discutat cu Dragnea despre funcția de președinte PSD, Gabriel Oprea spune: „Chiar nu am discutat”.

PSD trosnea din toate încheieturile.

Cu opt zile înainte de șprițul Dragnea – Oprea de pe terasa UNPR, în data de 12 iulie 2015, Victor Ponta anunțase pe Facebook, dintr-un pat de spital din Turcia, că se autosuspendă din fruntea partidului pentru că DNA a cerut urmărirea sa penală și nu vrea să afecteze imaginea partidului. Și-a delegat atribuțiile, temporar, către ministrul Rovana Plumb.

Era șansa lui Dragnea să ajungă nr.1 în Kisellef.

Gabriel Oprea i-a botezat lui Victor Ponta primul copil, Andrei, și o susținea pe Rovana Plumb să preia PSD.

Dragnea că își face lobby în filialele județene ale PSD să candideze împotriva Rovanei Plumb la Comitetul Executiv Național din 22 iulie care urma să aleagă președintele interimar al PSD până la organizarea unui Congres.

După ce a băut vinul rece cu Gabriel Oprea, în ziua următoare Liviu Dragnea și-a anunțat candidatura la șefia interimară a partidului.

„Sunt prieten cu Gabriel Oprea din 2001. Am trecut împreună prin foarte multe situații. Ieri am și discutat zâmbind despre ultimele zvonuri - că eu am o relatie tensionată cu Gabriel Oprea și că dacă voi fi ales (președinte interimar PSD, n.red), UNPR ar ieși de la guvernare - ceea ce nu este adevărat”, a spus Dragnea.