Ce zice Dragnea despre mașina care l-a dus la mare? „Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâți, vai de mama lor”

Liviu Dragnea a recunoscut că mașina scumpă pe care a folosit-o să se ducă la mare aparține fiului său și nu are ITP-ul făcut.





„Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâți, vai de mama lor. Mașina nu e firmei lui, ci a lui personal. Mașina mea a fost accidentată grav, acum o perioadă, cu Irina în mașină. E în reparații. E mașina din declarația de avere, X5, moștenită de la fratele meu. Am înțeles că nu are ITP. Fiul meu să fie amendat, să se învețe minte. Și eu i-am mai dat mașina mea, și el mi-a dat-o pe a lui”, a spus Dragnea, conform Antena 3.

Dragnea a vorbit şi de problemele cu peajul pentru traversarea podului de la Feteşti. “M-am chinuit să dau SMS-ul ăla, mi-a venit înapoi”, a spus el.

„Am pozat şi chitanţa de rovinietă, dacă aveam ceva de ascuns nu o pozam, am spus şi că Irina postează, eu eram la volan, nu aveam cum. Mai rămânea să spună că nu plătesc benzina. Acel domn care a pus pariu pe o navetă de bere că eu nu sunt la volan, l-am întrebat ce facem, omul a spus că îşi ţine promisiune, eu, fiind o gazdă bună, am spus că aduc mici din Teleorman”.

„Ce am făcut la mare? Am treemurat de frig, ca toţi cei care au fost acolo. Nu am fost în club, nu am fost la nicio fiţă, m-am întors seara, am pierdut vreo 6-7 ore pe drum”, a mai declarat Dragnea.

Pagina 1 din 1