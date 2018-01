Dragnea, mesaj ACID și DUR pentru reprezentanții MAGHIARI: Autonomia teritorială este de NEACCEPTAT

UDMR, PCM şi PPMT au cerut, printr-o rezoluţie comună semnată luni, la Cluj, autonomia teritorială a ţinutului secuiesc. Pe lângă acest aspect, au mai cerut şi un statut special pentru regiunea Partium.





Rezoluţia a fost semnată de preşedinţii celor trei formaţiuni - Kelemen Hunor (UDMR), Biro Zsolt (PCM) şi Szilagyi Zsolt (PPMT).

Răspunsul a venit direct și usturător pentru reprezentanții minoriții maghiare. Autonomia teritorială pentru ţinutul secuiesc este un lucru neconstituţional şi de neacceptat, a afirmat Liviu Dragnea.

"Până acum am colaborat bine (cu UDMR - n.r.), în sensul că am colaborat pe anumite proiecte de legi, cum am colaborat şi cu alte formaţiuni politice. (...) Să ştiţi că am avut opinii diametral opuse, în unul sau două cazuri, şi cu ALDE. Asta nu înseamnă că nu am putut să colaborăm în continuare. (Poziţia mea - n.r.) este foarte clară şi limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstituţională şi de neacceptat. Şi de nenegociat", a precizat el, într-o conferinţă de presă.

