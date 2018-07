Dragnea şi LEGĂTURA DOVEDITĂ CU STATUL PARALEL. Au apărut PROBELE ISTORICE. Culmea, lovitura i-a venit din interior. Breaking news

Liviu Dragnea a deschis un război al declarațiilor, în ultima vreme, cu instituțiile de forță ale statului, printre care și SRI. Principala acuzație este că acestea ar susține, în mod continuu și necondiționat, Statul Paralel. Liviu Dragnea a acuzat, printre altele, și protocoalele secrete, fiind una dintre cele mai vehemente voci.





Liviu Dragnea a semnat în 2014 un protocol secret de colaborare cu Serviciul Român de Informații. Informația a fost dezvăluită chiar de către Ministerul Dezvoltării, condus de Paul Stănescu. Citește: Poza pe care Dragnea nu a dorit să o vadă. E făcută într-o vilă SRI

Din răspunsul oficial transmis către G4media.ro rezultă că la minister au fost semnate în total patru protocoale cu SRI: în 2007, 2008, 2012 și 2014. Liviu Dragnea a fost ministru al dezvoltării regionale în perioada 21 decembrie 2012 – 17 decembrie 2014, fiind succedat în funcție de Sevil Shhaideh.

Dragnea a declarat despre protocoalele cu SRI că ”reprezintă baza scrisă pentru un sistem de poliţie politică”.

Potrivit informațiilor G4Media.ro, ministrul Dezvoltării, Paul Stănescu, unul dintre apropiații liderului PSD, i-ar fi cerut explicații lui Liviu Dragnea pentru semnătura de pe protocolul cu SRI încheiat în 2014. Dragnea a semnat protocolul cu SRI în plină campanie pentru alegerile prezidențiale, când Klaus Iohannis a câștigat competiția cu Victor Ponta. Pe atunci, Liviu Dragnea era președinte executiv la PSD și era cel care conducea deja de facto partidul și ținea legătura cu baronii. Citește: Gabriel Oprea, detalii PICANTE din interiorul grupului „Noi suntem Statul!”. Cum a decurs momentul care a schimbat VIITORUL României

Deputatul USR, Lucian Stanciu-Viziteu, membru în comisia de control SRI și primul care a făcut public existența acestui protocol, a declarat că a avut în mână protocolul cu SRI semnat de Liviu Dragnea în 2014 și acuză PSD de dublu discurs:

”Răspunsul primit de dumneavoastră este un exemplu clar de ticăloșie pesedistă. Acești oameni militează la nivel de discurs public pentru desecretizări și pentru transparență. Vorbesc de aceste protocoale de mai bine de un an și îi atacă pe toți cei care au semnat astfel de documente cu Serviciul Român de Informații. Brusc însă au descoperit că nu toate protocoalele sunt de interes public, mai ales când acestea sunt semnate chiar de Liviu Dragnea, eroul mitic care se luptă cu statul paralel. Tocmai de aceea, țin să vă confirm încă o dată că Liviu Dragnea a semnat din partea MDRAP un protocol de colaborare cu SRI. Am avut acest document în mână! Dragnea nu are curaj să-și asume acum acest gest pentru că ar fi dezastruos pentru el în planul imaginii. Eu am mesaj foarte simplu pentru el: Domnule Dragnea, oricât ați fugi de adevăr, acesta vă va ajunge din urmă.”, a declarat deputatul USR. Citește: Cine este PROTEJATA lui DRAGNEA? Pleșoianu a DEMASCAT-O și a lansat un ATAC DIRECT la adresa ei

