Dragnea vrea ECHILIBRU în instituții. Dialogul cu Iohannis este BLOCAT. DECLARAȚII despre BĂTĂLIILE pentru funcții

În cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, difuzată miercuri seară, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu a discutat direct cu preşedintele Klaus Iohannis în ceea ce privește numirea lui Gabriel Vlase la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE), dar a transmis acest nume „în mai multe locuri”, convins fiind că „va ajunge şi la urechile preşedintelui”.





Referitor la numirea șefului SIE, Dragnea a declarat că nu ar fi acceptat decât o propunere PSD pentru a a fi stabilită o echitate.

„Eu, în mod public, am spus în permanenţă că noi nu vom accepta decât o propunere de la PSD, e firesc, pentru că şeful SRI este PNL, a fost membru PNL important pus de Iohannis directorul SRI. Pentru echilibru, din partea PSD trebuia să fie un om (la şefia SIE – n.r.). Ca nume, eu am transmis numele Gabriel Vlase în mai multe locuri, convins fiind că va ajunge şi acest nume la urechile preşedintelui Iohannis şi anume să înţeleagă că trebuie să fie de la PSD şi de la PSD nimeni altcineva decât Gabriel Vlase. Eu o discuţie directă cu el nu am avut. Cu Klaus Iohannis ultima discuţie am avut-o când am fost cu doamna Dăncilă, a fost publică acea întâlnire, după desemnarea ca prim-ministru”, a declarat Dragnea.

