Dragnea a ajuns ca Geoană, are 24% - sociolog

Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu reprezintă o locomotivă electorală a formațiunii social-democrate și situația acestuia în sondajele de opinie amintește de epoca Mircea Geoană, a spus joi seară, la B1TV, sociologul Marius Pieleanu.





„Este sub partid, dar am mai avut situaţia asta, şi Mircea Geoană a avut situaţia asta şi a recuperat", a spus Pieleanu despre încredere pe care o are președintele PSD, Liviu Dragnea, în măsurătorile sociologice.

Potrivit acestuia, Dragnea a crescut în sondaje după ce ministrul Justiției a propus revocarea Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA.

„Nu are atât de puţine (procente, n.red.) cât dau celelalte institute, este peste 24%, astăzi când vorbim, şi propunerea lui Tudorel Toader de revocare a doamnei Kovesi a adus un grad de simpatie suplimentar pentru partid şi pentru preşedintele său, ca să nu mai spun pentru Tudorel Toader, care e deja pe locul 2 în încrederea în Guvern, imediat după Viorica Dăncilă", a adăugat Pieleanu.

Tobogan

În decembrie 2016, când PSD a câștigat alegerile parlamentare cu cel mai mare scor din istoria partidului, Liviu Dragnea a atins un vârf de încredere în sondajele de opinie, aproape de 50%. Potrivit sociologului Mirel Palada, la finalul anului 2017, Dragnea coborâse în încrederea populației până la pragul de 12%, datele fiind cuprinse într-un sondaj de opinie Sociopol

Variante

În luna martie, sondajele de opinie publicate au indicat că partidele au la intenție de vot:

Sondaj Avangarde: PSD - 35-40% PNL - 19-25% ALDE - 15% USR - 9-10%

Sondaj IMAS: PNL - 29,4% PSD - 28,6% USR - 11,2% ALDE - 10,6%

Sondaj Sociopol: PSD - 34% PNL - 33% USR - 12% ALDE - 5%

Greuceanu

Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a arătat vizibil deranjat de apariția celor două sondaje de opinie. El a zis că înainte de alegerile din 2016 erau cercetări care susțineau că partidul „este praf”, dar totuși formațiunea a câștigat scrutinele. „Eu cred că PSD este deja sub 10% și PNL are 51%, crește ca Greuceanu. Una peste alta, așa la două zile, apare un sondaj înainte de Congres. Ne-am prăbușit, cred că avem undeva 8-9 % și PNLul se duce spre 60%”, a comentat, Dragnea, ironic.

Pagina 1 din 1