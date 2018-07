Dragnea, DISCURS CONTROVERSAT în Plenul Parlamentului! Declarația care a provocat HUIDUIELI MASIVE

Șeful PSD, Liviu Dragnea, a precizat luni, că nu putem accepta ca România să fie în continuare dependentă energetic de Rusia, după ce deputații au adoptat, decizional, proiectul care stabilește măsurile de exploatare a gazelor din Marea Neagră.





„Este o lege foarte importantă şi cred cu speranţa că abţinerile sau voturile împotrivă au fost generate nu de rea credinţă ci poate dintr-o înţelegere greşită a prevederilor din această lege”, a declarat liderul PSD Liviu Dragnea, de la tribuna plenului.

Declarația a fost făcută după ce deputații au adoptat proiectul de lege care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Discursul lui Dragnea a fost întrerupt de mai multe vociferări în sală din partea partidelor de opoziție.

În acest context, Dragnea a replicat: „E aici un disc care e stricat și tot vorbeşte”.

„Nu au fost negocieri în spatele niciunei uşi nici deschise nici închise, nu se fac negocieri pe marginea unei legi. Ceea ce am prezentat eu astăzi am făcut-o pentru că am vorbit cu colegii mei de la Camera Deputaţilor şi am convenit împreună că înainte de a vota această lege într-o formă sau alta toţi vedem în grup care sunt datele economice, datele financiare şi avantajele strategice pentru România”, a mai spus Liviu Dragnea, răspunzând astfel reproșurilor opoziției.

