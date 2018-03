Dragnea și Dăncilă, făcuți K.O. Radiografia făcută de la Bruxelles: E cel mai CORUPT politician

Cătălin Ivan le-a făcut o radiografie dură lui Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Politicianul nu s-a ferit să îl numească pe liderul PSD cel mai corupt politician din România.

“Conducerea nu a prezentat niciodată o dovadă a excluderii mele. Nu există o decizie. În primul rând, trebuie să fii chemat la şedinţa respectivă. Nu a existat o astfel de şedinţă. Ei nu au prezentat vreo dovadă a excluderii mele. Sunt încă în PSD, deşi cum văd că se comportă PSD, îmi vine mie să spun. PSD a pus cel mai incompetent guvern din istoria postdecembristă a României. Sunt acolo oameni cel puţin suspecţi ca pregătire profesională, ca traseu politic. Nu mai spun de pregătirea. Cel mai prost guvern pe care România putea să-l aibă. Noi urmează să avem preşedinţia Consiliului UE, Brexit, alegeri europarlamentare. În tot acest context noi o punem pe Viorica Dăncilă.

Am avut o relaţie colegială. Eu nu am mai vrut să fiu. Doamna Dăncilă nu a deschis gura în Parlament, nu o cunosc colegii. Cei care o cunosc au o părere proastă. Nu ştie o limbă străină. Dragnea minte, dezinformează la fiecare intervenţie. A trebuit să vină Timmermans, practic cel care conduce Comisia Europeană, la Bucureşti, să spună, cu subiect şi predicat, că ştie ce se întâmplă în România. Dăncilă are probleme în a se exprima. În PE nu a avut o iniţiativă. Nu a fost în şedinţă în care a spus că are o idee, o viziune personală. Prin punerea ei s-a creat o vulnerabilitate României. Nu e vorba de Dăncilă ca persoană, ci dacă acea persoană e pregătită să ocupe o funcţie. E o lovitură dată democraţiei României. În acest moment un singur om controlează Guvernul, PSD şi Camera Deputaţilor. Eu nu-mi aduc aminte de la revoluţie dacă a mai fost un asemenea om. Dragnea a preluat regimul lui Băsescu. De fapt, el a crescut lângă Băsescu. Nu a spus nimic despre relaţia cu Kovesi. Au fost la petreceri împreună. Dragnea a stat la masă cu sistemul. Ies acum informaţii în faţă. Se ştia că Dragnea era una din persoanele de contact între PSD şi PD. Dragnea avea permanent uşa deschisă acolo, la Băsescu. Dragnea a fost un trădător. Când noi ne luptam cu regimul lui Traian Băsescu, el stătea la masă cu Traian Băsescu. Kovesi participa şi ea la astfel de evenimente, cu Maior, cu Coldea, cu cel de la ANI, cu Horia Georgescu. Întrebarea care se pune e: există sau nu democraţie în România? Dragnea se foloseşte de PSD ca să-şi salveze pielea. Nu ştiu de ce lasă PSD acest lucru. Personal, toţi înţeleg situaţia şi sunt revoltaţi, când se ajunge la vot, nu mai contează niciunul.

Congresul e o nouă minciună marca Liviu Dragnea. Poţi fi reconfirmat doar de către toţi membrii de partid. O întrebare de acum e: este Coldea un consilier personal al lui Dragnea sau e Dragnea doar un instrument în mâinile lui. Probabil Liviu Dragnea e unul dintre cei mai corupţi politicieni de la Revoluţie încoace. E o frăţie a celor care au furat România din 1989 până acum. De ce tace şi PNL? Pentru că vrea să treacă legile. Toţi încearcă să se pună la adăpost. Inclusiv Klaus Iohannis e parte din înţelegere. Şi Klaus Iohannis e un politician cu probleme în Justiţie. Ştim noi care sunt dosarele lui Iohannis. Totuşi, a fost atât timp în executiv. A semnat acte. Liviu Dragnea i-a garantat un al doilea mandat. Pentru mine, semnele înţelegerii sunt evidente. E clar, PSd nu pregăteşte un candidat pentru prezidenţiale. Dragnea nu va candida pentru că nu asta e miza sa. El vrea să fie la adăpost, ca el şi familia lui să se bucure de ceea ce a furat”, a declarat Ivan pentru Adevărul.