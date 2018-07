Liviu Dragnea: Codul penal adoptat de Parlament este unul dedicat justiţiabililor din România

Codul penal adoptat de Parlament este unul dedicat justiţiabililor din România, a declarat miercuri preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. Mai mult, liderul PSD a spus că Klaus Iohannis și „un grup restrâns de oameni cu inflență și cu puteri oculte în statul roman” au luat decizia, în urmă cu un an și jumătate, de a-l anihila.





„Este un cod penal dedicat justiţiabililor din România şi vreau să vă spun cu tot respectul cuvenit că de un an şi jumătate de zile m-am săturat de aceste petarde aruncate de unii şi de alţii. Ce înseamnă dedicat pentru Liviu Dragnea? În ceea ce priveşte persoana mea decizia luată acum un an şi jumătate de către Iohannis şi de către un grup restrâns de oameni cu influenţă şi cu puteri oculte în statul român a fost indiferent cum ar fi eu să fiu anihilat. Că acum e vorba de abuzul în serviciu, mâine poate să facă o mie de dosare, 2.000 de dosare. Dânşii au pus o ţintă - nu ezită aici, pentru că destinul joacă pierderea unei puteri inimaginabile pe care au avut-o şi încă o au în statul român, vorbim de o putere ocultă, nelegitimă. Dar pentru a lăsa ca mii de oameni nevinovaţi din România să tremure până ajung în faţa instanţei, până află sentinţa şi, chiar dacă sunt nevinovaţi, să nu ştie dacă rămân în libertate, aşa ceva nu poate fi acceptat. Eu am o preocupare mult mai mare şi o frământare mult mai mare legată de legea offshore-urilor", a afirmat Dragnea, la Parlament.

De asemenea, președintele PSD a sugerat că este victima unor „servicii şi interese", în condiţiile în care susţine ca România să devină independentă energetic şi nu este de acord, între altele, ca gazele din Marea Neagră să iasă integral din ţară.

„Dincolo de discuţiile care au apărut în spaţiul public, dincolo de excesele la care dacă te uiţi cu atenţie îţi cam dai seama din partea căror servicii apar şi căror interese majore vin, pentru că discutăm aici de posiblitatea ca România să devină o ţară total independentă energetic, ceea ce conferă un statut la care puţini dintre noi visau, pe de altă parte, poate să fie o sursă serioasă de putere pentru România pentru că poate deveni un hub regional şi un distribuitor de energie în zona noastră la vecinii noştri, ceea ce îi va creşte puterea de influenţă. În al treilea rând, o sursă importantă de venituri la bugetul de stat. (...) În aceste zile trebuie să luăm nişte decizii foarte importante, pentru că am văzut şi nişte acuzaţii ce vom face noi aici. Cred că trebuie pusă întrebarea de ce a ajuns la noi în această formă - în Camera Deputaţilor -, de la iniţiator şi până la tot procesul legislativ. Şi trebuie să avem curajul, tăria, înţelepciunea să găsim un echilibru corect între interesele noastre legitime şi de a obţine aceste avantaje de care am vorbit, şi interesul legitim, firesc al companiilor care vor să investească sume uriaşe şi vor să facă şi profit. Ce ne interesează, printre altele, este ca nu toată cantitatea de gaze care se extrage din Marea Neagră să iasă din România. Aşa ceva este inacceptabil. Cu toate problemele care au apărut şi care pot apărea, la asta nu se poate ceda. De asta este important să punem în lege o cotă serioasă, importantă din producţia de gaze din Marea Neagră, care să fie vândută transparent pe piaţa din România. (...) Este o şansă pe care nu o putem pierde, pentru că nimeni nu poate ierta pe nimeni, dacă gazele din subsolul românesc traversează România şi participă la dezvoltarea economică a ţărilor din jur. Astăzi, mâine, în zilele următoare, până se termină sesiunea extraordinară, va trebui să fie un vot şi trebuie să găsim un echilibru corect pentru ca totuşi investiţia să se facă", a declarat Liviu Dragnea

Pagina 1 din 1