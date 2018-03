România şi Serbia. Planurile măreţe anunţate de Dragnea după întâlnirea cu Aleksandar Vucic

Dragnea a explicat că a discutat cu președintele mai multe proiecte de anvergură, dar cei doi au încercat să rezolve și anumite neînțelegeri.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu domnul preşedinte Vucic, cu care am o relaţie de prietenie foarte bună. Am discutat teme imortante pentru România şi Serbia şi anume conexiunea dintre Timişoara şi Belgrad pe autostradă, dar nu numai acest lucru. Am vorbit de un proiect de conexiune Constanţa Bucureşti Belgrad Slovenia Croaţia Italia, pe autostradă şi un tren de mare viteză.

De asemenea, de interconectarea pe gaze, pe transportul de petrol.

Am vorbit despre rezolvarea, nu neapărat a problemei, a unor mici neintelegeri de la Porţile de Fier, precum şi situaţia comunităţii româneşti din Serbia, în special din Valea Timocului. Domnul preşedinte a promis câteva chestiuni importante şi anume că se vor mări duratele de program în limba română în televiziunea locală şi televiziunea naţională şi va începe un proces de introducere a limbii române în sistemul educaţional, urmând să facem demersuri pentru o întâlnire între cele două Biserici, din România şi din Serbia.

Am stabilit şi o întâlnire în perioada următoare în Belgrad şi ulterior, în România”, a spus președintele PSD.