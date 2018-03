Dragnea, la Instanţa supremă. O angajată „pe hârtie” la Protecţia Copilului: „O soluţie nefericită de remunerare; la partid nu fusesem plătită”

Anisa Stoica - una dintre cele două angajate „pe hârtie” la Protecţia Copilului Teleorman - a relatat în faţa faţa instanţei că angajarea ei a fost „o formă nefericită de remunerare”, după ce lucrase la PSD şi nu fusese plătită timp de trei luni. Audierea lui Liviu Dragnea a început în jurul orei 15:00.





„Nu m-am dus cu jalba-n proţap nici la domnul Stuparu, nici la domnul Dragnea. Eu lucram în presa locală, scriam la un ziar. Cu domnul Dragnea am făcut cunoştinţă la o întrunire la Camera Deputaţilor. Apoi ne-am întâlnit în birou la Consiliul Judeţean Teleorman şi (n.r.- Liviu Dragnea) mi-a spus că vrea să înfiinţeze un birou de presă al organizaţiei partidului.

I-am spus că eu nu m-am ocupat niciodată de PR, dar că pot încerca. Era o experienţă interesantă. La acea dată s-a pus problema să lucrez în cadrul partidului, dar fără a fi precizat postul. Deşi trei luni de zile am lucrat, nu am fost remunerată. Au mai fost două fete din presa locală, dar au plecat, am ramas doar eu.

Am fost întrebată de domnul Dragnea dacă s-a rezolvat problema mea cu angajarea şi am spus că nu, nu era cine să o rezolve. Eu nu am apelat la nimeni să intervină la domnul Dragnea să fiu angajată. Forma asta nefericită de a fi remunerată s-a luat peste capul meu. Domnul Dragnea a avut discuţii cu nişte persoane şi mi-a spus că voi fi angajată la Protecţia Copilului, fiind o soluţie temporară”, a declarat Anisa Stoica.

Femeia recunoscut că a rămas la DGASPC pentru a avea un loc de muncă asigurat. „A fost neinspirat ca modalitatea de remunerare să fie asta. Nu am realizat că acceptând în continuare să îmi desfăşor activitatea la partid pot săvârşi o faptă penală. Îmi pare rău şi îmi este foarte ruşine.

Dar vreau să precizez că nu m-am simţit niciodată protejată de Dragnea. Au venit mulţi pe aici şi au spus că eram o mică vedetă. Nu am fost din gaşca lui Liviu Dragnea. Şi mie îmi era frică de Liviu Dragnea, şi eu voiam un loc de muncă. Deşi aveam unul înainte, aşa prost plătit cum era. (...) Nu ştiu de ce şi eu şi Botorogeanu am acceptat să lucrăm în continuare la DGASPC. (...) Dacă aş fi ştiut că e caz penal, nu aş fi făcut-o. Îmi pare foarte rău”, a mai declarat femeia.

Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de săvârşirea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată şi fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi şef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimişi în judecată mai mulţi angajaţi de la DGASPC Teleorman.

Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru menţinerea în funcţie şi plata drepturilor salariale pentru două angajate de la DGASPC Teleorman, deşi ştia că acestea lucrau de fapt în cadrul organizaţiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, încadrată din anul 2005 la DGASPC Teleorman în funcţia de inspector de specialitate în cadrul Serviciului administrativ, şi Anisa Niculina Stoica, încadrată, din anul 2006, în funcţia de referent.

Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul Organizaţiei Judeţene PSD Teleorman.

