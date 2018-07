Dragnea, ANUNȚ FERM despre SUSPENDAREA președintelui Iohannis! RĂZBOIUL POLITIC nu s-a încheiat cu revocarea lui Kovesi

Șeful PSD, Liviu Dragnea a precizat, luni după-amiază, după revocarea lui Kovesi că Iohannis a semnat decretul „pe fondul unor presiuni și calcule personale”.





În legătură cu suspendarea președintelui Iohannis, Liviu Dragnea a declarat că discuțiile vor continua, atât în interiorul partidului, cât și la nivel de coaliție.

„Discutia despre suspendare va continua in partid si in coalitie. Daca vom lua aceasta decizie o sa vi-o prezentam atunci. Este o discutie foarte serioasa pe care trebuie s-o discutam asezat. Din pacate presedintele arata demult ca nu respecta Constitutia si atributiile si nu mai are puterea sa fie deasupra partidelor si sa fie mediator intre puterile statului, iar acest lucru duce la foarte multe blocaje”, a declarat Dragnea.

„Daca voia sa ia aceasta decizie de la inceput (revocarea lui Kovesi - n.red.), putea s-o faca fara probleme. Nu trebuia sa astepte 30 de zile, nici un copil de gradinita nu crede ca i-a trebuit atat timp sa citeasca... Presedintele a incalcat Constitutia din secunda a doua a publicarii in Monitorul Oficial (a decizie CCR nr)”, a mai precizat Dragnea, într-o conferință de presă.

