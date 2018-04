Dragnea anunță CURĂȚAREA PSD de OFIȚERI ACOPERIȚI. O MIZĂ importantă a Legilor securității naționale. „Explorăm orice posibilitate”

Miza modificării Legilor securității naționale este mult mai mare decât poate părea, la prima vedere, pentru PSD. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a explicat că de acest context legislativ depinde și modul în care vor putea fi identificați și, implicit, excluși, ofițerii acoperiți din structurile partidelor.





Liviu Dragnea a afirmat miercuri, la Piteşti, că în toate partidele, inclusiv în PSD, există ofiţeri acoperiţi, fiind căutate soluţiile cele mai potrivite, şi prin modificările aduse legilor securităţii naţionale, pentru ca identitatea lor să poată fi cunoscută, potrivit agerpres.ro. „Există, numai că nu am reuşit să vedem cum îi putem descoperi. (...) Nu există partid fără ofiţeri acoperiţi. Nu există. (...) Căutăm, explorăm orice posibilitate pentru a-i scoate la lumină (...). Sper să găsim modalităţi, să găsim formularea articolelor în aşa fel încât să stabilim aceste adevăruri”, a declarat Dragnea în cadrul unei conferinţe de presă. În opinia sa, demersurile de rezolvare a acestei probleme se vor lovi în perioada următoare de obstacole serioase. „O să vedeţi, pe parcursul acestor dezbateri, câte blocaje or să fie şi câte scandaluri or să fie, în curând, să acopere de fapt sau să blocheze accesul la genul acesta de informaţii", a spus liderul social-democrat. Liviu Dragnea a avut miercuri, la Piteşti, o întâlnire cu structurile de conducere ale organizaţiei judeţene a PSD, cu parlamentarii şi cu aleşii locali din Argeş

