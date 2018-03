Dragnea, despre modificarea legii referendumului: „Sperăm să se adopte modificările”

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat luni că legea referendumului intră la votul final în Senatul României. Liderul social-democraţilor a subliniat că trebuie reglementată şi situaţia unei anumite minorităţi - respectiv a unui anumit tip de parteneriat civil.





„Am discutat despre modificarea Legii referendumului, astăzi intră în votul final de la Senat, sperăm să se adopte modificările şi să ajungă la Camera Deputaţilor, urmând ca aici, în procedură de urgenţă, să o adoptăm, după care să o trimitem la promulgare.

După ce preşedintele o promulgă, după ce va fi publicată în Monitorul Oficial, vom decide imediat să se continue procedura în Senat, respectiv votul efectiv pentru revizuirea Constituţiei şi stabilirea datei referendumului”, a declarat luni Liviu Dragnea, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

Totodată, vicepreședintele PSD, Paul Stănescu, a explicat, cu privire la referendumul cerut de Coaliția pentru Familie, că acesta ar putea avea loc în luna mai a acestui an. Referendumul prevede modificarea Constituției, în așa fel încât să se definească familia ca fiind formată din femeie și bărbat. Organizarea referendumului pentru familie este una dintre temele ce vor fi abordate luni în cadrul Biroului Permanent Naţional la PSD, care are loc la Palatul Parlamentului. Vicepremierul Paul Stănescu spune că este posibilă organizarea unui referendum în luna mai. „Cred că da, conform graficului cred că da, va fi referendum pentru familie”, a precizat Stănescu. Întrebat dacă scrutinul ar putea avea loc în primăvara acestui an, respectiv în luna mai, Stănescu a spus că, „din toate calculele, aşa ar trebui să fie”.

