Câștigătorul Exatlon România a făcut MARELE ANUNȚ! Gata, e OFICIAL. Se va întâmpla luna viitoare

Câștigătorul Exatlon România, Vladimir Drăghia a făcut mărtuirisiri emoționante despre povestea de dragoste pe care o are alături de iubiat și viitoarea lui soție, Alice.





Cei doi au un copil, o fetiță cu un nume superb: Zora.

Vladimir Drăghia a anunțat că se va căsători cu Alice luna viitoare pe o plajă, într-un cadru restrâns.

Vladimir a postat pe Instagram și o fotografie c inelul de logodnă pe care i l-a dăruit viitoarei sale soții, împreună cu un mesaj emoționant.

„Sper să-i rămână mereu ochii mai strălucitori decât inelul”, a scris Vladimir.

”Stiu ca sunt foarte norocos si sper sa stiu sa am grija de norocul asta. Am mai suparat-o, ce-i drept. Eu inca mai cred ca sunt tanar, dar imi dau seama ca ar trebui sa lucrez la mine, sa invat sa negociez, sa imi cer scuze... Odata cu trecerea timpului iti dai seama ca nu trebuie sa iesi invingator de fiecare data.

Suntem de abia doi ani impreuna. Alice a ramas insarcinata la trei luni dupa ce ne-am cunoscut. Nu a fost o sarcina planificata, dar nici accidentala. In momentul in care Alice a intrat in viata mea, mi-am dat seama ca asa arata femeia cu care vreau sa fiu, femeia cu care vreau sa fac cel putin un copil. Am avut mare noroc ca am cunoscut-o.

M-a vazut ea in urma cu vreo 10 ani intr-un supermarket si i-am ramas asa in minte, nu stia ce fac. Dupa inca vreo patru ani m-a vazut tot intr-un supermarket si la cateva zile m-a vazut pe Calea Victoriei cu un scooter rosu vechi pe care il am eu si nu-l mai folosesc. Atunci a zis ceva e cu omul asta de tot il vad, ea nu stia ca mai fac lucruri prin televiziune, pur si simplu eram unul care i-a ramas in minte. in aceeasi zi era cu o prietena la o intalnire si i-am aparut in news feed si nu-i venea sa creada.

Asa a aflat despre mine, ce fac si cu ce ma ocup. A decis sa ma contacteze, dupa care ne-am intalnit si trei zile mai tarziu avea cheia de la casa mea si am inceput sa fim impreuna”, a declarat Vladimir Draghia, într-un interviu acordat revistei Viva.

