Dr. Monica Pop, actor în filmul .eliminării somităților din Medicină. Povestea unui dosar declanșat din răzbunare

La fi nalul săptămânii trecute medicul Monica Pop, directorul Spitalului de Oftalmologie din Bucureşti, a primit vestea că dosarul său de la DNA a fost clasat. Ştirea ar putea fi una pierdută undeva într-o coloană de ziar dacă nu ne-am aminti cum au început problemele doctorului Pop cu procurorii şi mai ales în ce context. Cazul Monicăi Pop face parte dintr-un film absurd în care, în mod ciudat, într-o perioadă scurtă de timp, mai mulţi medici celebri din România au fost scoşi din joc prin nişte acuzaţii care, de multe ori, nu s-au susţinut.





Pentru a înţelege cazul Monicăi Pop trebuie să ne întoarcem în primăvara anului 2016. Jurnalistul Cătălin Tolontan a publicat o serie de anchete în urma cărora s-a declanţat scandalul Hexi Pharma. Firma era acuzată că a livrat spitalelor publice din România dezinfectanţi diluaţi. Era isterie naţională, ministrul Sănătăţii de atunci, Vlad Voiculescu, juca rolul omului şocat, îngrijorat şi responsabil. Cumva, prin ricoşeu, s-a ajuns să fie acuzaţi medicii că au folosit astfel de dezinfectanţi fără să le verifice.

Medicul ia atitudine împotriva isteriei naţionale Hexi Pharma

În tot acest vacarm a apărut vocea clară a medicului Monica Pop, care l-a contrazis public pe Vlad Voiculescu susţinând că a folosit betadină produsă de Hexi Pharma şi nu a avut niciodată probleme cu ea. „Soțul meu este inginer chimist și atunci când a izbucnit scandalul Hexi Pharma m-am speriat și i-am cerut să analizeze betatina. Avem mii de pacienți, normal că am făcut asta. Am și acum un flacon în birou, vi-l dau să-l verificați. Era conformă, nu era nimic în neregulă cu acel dezinfectant!”, spunea în acele momente Monica Pop. Şi a mai susţinut ceva în acea perioadă medicul oftalmolog: faptul că este întreţinută o isterie naţională fără probe concrete nu este de natură să facă bine sistemului medical.

Absurd: Tolontan acuză un medic că a luat 10 la examen

În mod ciudat, la puţin timp după luările sale de poziţie, Monia Pop devine şi ea clientul dezvăluirilor lui Cătălin Tolontan. Pe data de 1 iunie, jurnalistul publică o anchetă în care dezvăluie posibile nereguli făcute de medic în calitatea de manager de spital. Tolontan o acuza pe Monica Pop că îşi reînnoise mandatul de manager de spital cu ajutorul unui senator PSD, Florian Popa. În sine, medicul îşi susţinuse examenele de manager periodic, fusese singurul candidat şi luase nota 10. Nimic ilegal până aici. Iar faptul că unul dintre cei mai buni specialişti oftalmologi din ţară a luat nota maximă la examenele periodice nu poate fi nici măcar suspect. Dar să nu uităm că eram în anul 2016 şi isteria naţională putea distruge profesionişti, putea băga oameni în puşcării, iar acuzatorii erau adulaţi.

A favorizat o firmă percepând o chirie dublă

Două zile mai târziu, Cătălin Tolontan a revenit cu un nou articol dedicat medicului Monica Pop. De data asta acuza posibile fapte de corupţie. Jurnalistul a scris că managerul Spitalului de Oftalmologie a închiriat, în anul 1996, unei societăţi private un spaţiu de 38 de metri pătraţi, contract reînnoit periodic. Acuzaţia se referea la faptul că Monica Pop a fost o perioadă angajată respectivei societăţi. La vremea respectivă, acţionarii societăţii şi Monica Pop au explicat că nu este nimic ilegal. Inclusiv ANI a constatat că nu era vorba de un conflict de interese. O altă acuzaţie se referea la faptul că societatea a subînchiriat spaţiul unei alte firme, lucru care nu era posibil conform contractului din anul 1996. Numai că firma era a aceloraşi acţionari, iar aceştia au explicat că au creat a doua societate pentru că legea nu le mai permitea să vândă medicamente şi să realizeze consultaţii pentru pacienţi pe aceeaşi entitate juridică. Aşa că au făcut două firme.

Monica Pop a explicat în acele momente că nici măcar nu poate fi vorba de un prejudiciu, firma respectivă plătind o chirie dublă decât media pieţei, bani care au intrat în bugetul spitalului. Care spital era şi este unul dintre cele mai performante din ţară. Spre exemplu, la momentul declaşării scandalului, Spitalul de Oftalmologie nu mai înregistrase o infecţie de mai bine de trei ani. Ironic este faptul că ştirea apărea în plin scandal al dezinfectanţilor.

Vlad Voiculescu a trimis Corpul de Control cu misiune clară

Acuzaţiile lui Tolontan erau subţiri, dar asta nu a contat pentru ministrul Vlad Voiculescu. La puţin timp după apariţia articolele acuzatoarea, Voiculescu a trimis corpul de control la Spitalul de Oftalmologie. „Şeful echipei de control mi-a spus că a fost trimis să găsească ceva în neregulă în spital”, îşi aminteşte Monica Pop. La puţin timp după finalizarea controlului, în toamna anului 2016, a urmat o scenă care miroase din avion a hărţuire. „Într-o vineri, la ora 12.00, am primit raportul Corpului de Control. Avea 68 de pagini şi mi s-a cerut ca până la ora patru să îmi pun pe el eventualele comentarii. Era evident că nu am cum să analizez un raport de 68 de pagini în patru ore. Aşa că leam spus să îmi dea termen o săptămână. După câteva zile le-am comunicat că nu este nimic în neregulă în spital şi să mă lase în pace”, a explicat pentru EVZ medicul. În baza acelui raport, ministrul Vlad Voiculescu i-a făcut medicului plângeri la Parchetul General şi la DNA. Procurorii lui Kovesi au preluat sesizarea şi în aprilie 2017, medicul Monica Pop s-a trezit că este suspectă de fapte de corupţie. Pe 4 aprilie 2017, DNA anunţa că s-a dispus începerea urmăririi penale pentru abuz în serviciu şi conflict de interese faţă de Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice – Bucureşti.

„Nu le convine când un spital merge bine”

A urmat spectacolul mediatic clasic, cu un alt medic celebru pus la zid de o parte a presei. Nici nu a mai contat că acuzaţiile erau subţiri, că nu se susţineau şi că era vorba de unul dintre cei mai performanţi manageri din România. Timp de un an, de zile Monica Pop nu a primit nicio informare de la DNA, iar la finalul sătămânii trecute a venit vestea cea mare: dosarul a fost clasat. „Am primit de la DNA hotărâre de clasare a dosarului. Pe motiv că fapta nu există! Sunt şi procurori corecţi! Are ceva de spus Vlad Voiculescu, care a făcut reclamaţia? Dormiţi liniştit, dle Voiculescu, mulţumit că aţi mai făcut un rău? Cea mai mare catastrofă din sistemul medical, enorma greşeală a dlui Cioloş. Dl Voiculescu nici nu mă cunoaşte, n-a venit să vadă un spital fără infecţii de 3 ani, performant, curat! A lovit la sugestia unui alt neom (dl Tolontan) pentru că mi-am permis să spun cât de tare exagerează şi ce inepţii chimice emană. Ei trăiesc şi se bucură să facă rău! Vom vedea cum îşi vor justifica atitudinea în justiţie!”, a scris medicul, pe Facebook. Monica Pop a ieşit cu bine din acest măcel populist, un proiect prin care în ultimii ani am fost martorii decapitării publice a majorităţii liderii medicinei româneşti, dar ea ca şi mulţi alţi oameni continuă să întrebe: cine va răspunde? O altă întrebare care stă pe buzele multora este: cui foloseşte acest spectacol? O posibilă explicaţie a dat-o Monica Pop în urmă cu un an, într-un răspuns pentru EVZ: „Sper să nu se urmărească privatizarea spitalelor, pentru că românii nu au bani de spitale private. Dar e clar că nu le convine când un spital merge bine”.

Tupeu: Voiculescu o felicită pe Monica Pop

