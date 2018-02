Dovada INCONTESTABILĂ că autoritățile ȘTIAU de FAPTELE lui NEGULESCU încă din 2015

Un fost șef a poliției locale din Ploiești, Cristinel Toader, a trimis în 2015 o scrisoare către DNA, în care demasca la afacerile dubioase ale lui Mircea Negulescu.





Scrisoare nu a ajuns niciodată la destinație. Cristinel Toader, cel care a făcut sesizarea la SRI, a fost arestat apoi chiar de Negulescu. În informarea făcută șefului SRI apar multe detalii explozive.

„Procurorul NEGULESCU MIRCEA, zis „PORTOCALA”, este prieten cu numitul STAVRI CATALIN, zis „PESTE”, jurnalist local, freelancer, care administreaza propriul blog si este colaborator la mai multe publicatii on line si alte entitati media locale[2]. Prieteni intimi fiind, participa impreuna la diferite evenimente unde se consuma in mod exagerat bauturi alcoolice[3], localurile fiind: ”La Cazemata” (Cartierul Mica Romă), Club “Laguna” Ploiești, Cinque terre (fost “Vienna Caffe”) din str. Ana Ipatescu, Ploiesti și Hotel – Restaurant “Colina Grande” Valea Călugărească – locație deținută de fratele consilierului local PSD GEORGE STANCIU, toate alese special pentru a-i conferi protectie.

La aceste mese sunt prezenti exponenti ai lumii interlope locale (ex. NICOLAE CANTEMIR VASILE [4]) sau persoane din mediul politic / de afaceri, de ex. STANCIU GEORGE[5], zis „MARDARE”, presedintele organizatiei de tineret a PSD, ginerele fostului primar PSD al municipiului Ploiesti, EMIL CALOTA (in prezent vicepresedinte al Agentiei Nationale de Reglementare in domeniul Energiei), deputatul PSD COSMA VLAD.

Cu aceste ocazii, participantii iau la cunostinta, divulgate de catre magistrat in cadrul discutiilor, despre diverse date din dosarele instrumentate de acesta (care, pe fondul consumului de alcool, are accese de laudarosenie si palavrageala despre activitatea profesionala, ajungand aproape intotdeauna in stare de ebrietate), informatii pe care, ulterior, le disemineaza in alte diferite medii (interlope, de afaceri, politice), fiind folosite de cei interesati potrivit propriilor scopuri personale ori de grup. Unii din acestia, avand reprezentarea ca sunt „prieteni” cu procurorul NEGULESCU MIRCEA, se folosesc de numele / functia acestuia pentru a-si asigura, conjunctural, anumite avantaje, sau pentru a-si ameninta adversarii / oponentii”, se arată în scrisoarea lui Cristinel Toader către șeful SRI, citată la Antena 3.

