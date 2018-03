Avem dovada! ANAF a pierdut, pe 4 mai 2017, o importantă bază de date pentru că s-a luat curentul

Sistemul informatic al ANAF este în moarte clinică și speranțele de însănătoșire tind către zero. Din 2013, când a fost semnat acordul de Finanțare cu Banca Mondială, de 91 milioane de dolari pentru Proiectul de Modernizare a Administrației Fiscale (RAMP), ANAF nu a alocat, potrivit unei declarații a fostului ministru de Finanțe, Ionuț Mișa, niciun leu pentru sistemul IT. Cele 23,5 procente din sumele consumate au fost cheltuite exclusiv pe consultanță.

În acest context, incidentele în sistemul informatic al Agenției devin tot mai frecvente, cel mai grav înregistrându- se pe 4 mai 2017, în urma căruia s-a pierdut un volum imens de date. Potrivit surselor Evenimentului zilei doar o mică parte dintre acestea au putut fi reconstituite, cu mari eforturi.

Incidentul a avut o anvergură foarte mare

Direcția Generală de Tehnologia Informației (DGTI) îl informa, patru zile mai târziu, prin adresa 977/08.05.2017, despre consecințele grave ale avariei pe președintele de atunci al ANAF, Bogdan Nicolae Stan:

„Incidentul produs nu face parte din categoria incidentelor uzuale, în cazul cărora există proceduri de salvare-restaurare. El a avut o anvergură și o complexitate foarte mare, ca și o incidență foarte mică, cu impact asupra unui dispozitiv de stocare pe care se află nu numai baze de date operative, ci și fișiere de sistem, fișiere de configurare, executabile, cu influențe asupra funcționării altor platforme.

Astfel, incidentul primar asupra dispozitivului de stocare a fost urmat, în cascadă, de incidente pe alte platforme informatice, datorate coruperii fișierelor de sistem și de configurare. Pentru astfel de incidente, de o mare complexitate, expertiza personalului propriu nu este suficientă.

Acesta este motivul pentru care DGTI a insistat în repetate rânduri pentru contractarea serviciilor de întreținere, suport și asistență tehnică pentru infrastructura hardware și software a ANAF. Lipsa acestor servicii a făcut imposibilă escaladarea incidentului la un nivel superior de competență, care să ducă la minimizarea efectelor sale, în timp util”.

Cât despre cauzele dezastrului informatic, DGTI informa: „Incidentul din data de joi, 04.05.2017, a constat dintr-o pană de curent (întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică de la ENEL), în urma căreia echipamentul UPS de putere Merlin-Gerin din Centrul Primar de Date al ANAF a intrat în avarie”.

„DGTI nu a reușit să fie suficient de convingător în alocarea resurselor”

Cei de la DGTI explicau apoi că ei erau „conștienți de existența unor astfel de evenimente și a riscurilor induse de către acestea”, dar inițiativele lor: „contractul de modernizare a infrastructurii de suport pentru Centrul de Date Primar al ANAF” și „contractul de servicii de întreținere corectivă, preventivă, reparare și asistență tehnică” fuseseră stopate, „din motive independente de DGTI”.

Iar concluzia era logică: „În condițiile în care până în prezent DGTI nu a reușit să fie suficient de convingător în alocarea resurselor astfel încât Centrul de Date Secundar (CDS) să devină un Centru de asigurare a continuității, în adevăratul sens al cuvântului, o rezolvare eficientă a unui astfel de incident, cum este comutarea pe CDS, nu este posibilă, decât în cazuri foarte limitate, ale unor aplicații sensibile”.

Curtea de Conturi: Starea este critică

Vicepreședintele ANAF, Daniel Tudor, recunoștea, pe 20 februarie, că programul cu Banca Mondială de informatizare a Fiscului este într-o fază întârziată: „Este o constatare pe care am făcut-o anul trecut. Suntem în dialog pentru a găsi soluții în sensul în care avem nevoie de finanțare pe zona asta ca de aer”.

Diminuarea cheltuielilor de investiții din ultimii ani a afectat infrastructura IT a ANAF, situația actuală fiind critică, se arată și în raportul Curții de Conturi pe anul 2016. „Diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat în mod special infrastructura IT a ANAF, starea actuală fiind critică. ANAF deține o infrastructură IT și de comunicații învechită și neperformantă, pentru care nu s-au mai efectuat investiții semnificative din anul 2013”, se arată în document.