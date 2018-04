„Două mături stau de vorbă: Scene românești“ - o invitație la ironie

Joi, 26 aprilie, ora 18.30, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, va avea loc lansarea cărții Două mături stau de vorbă. Scene românești de Radu Paraschivescu, recent apărută la Editura Humanitas. La eveniment vor vorbi, alături de autor, Tudor Chirilă, Sever Voinescu și Lidia Bodea





Zecile de texte adunate în „Două mături stau de vorbă: Scene românești“ reprezintă rezultatul unei selecții. Am strâns aici materialele care mi s-au părut mai percutante, mai actuale, mai puțin expuse datării. Hotărârea de-a le pune între coperte ține de dorința de-a le vedea ajunse și sub ochii celor care nu citesc bloguri sau site-uri, preferând mai departe versiunea cărților pe suport de hârtie. Armătura ironică a textelor din volum nu e consecința unei înăcriri bătrânicioase. Asta e modalitatea mea de raportare la actualitatea românească, după cum au demonstrat deja „România în 7 gesturi“, „Maimuța carpatină“, „Ghidul nesimțitului“ sau „Dintre sute de clișee“. În plus, felul cum arată scena publică de astăzi aproape că te obligă la ironie. Fără ca ironia să fie purtătoare de resentiment sau de pornire vindicativă. – Radu Paraschivescu

